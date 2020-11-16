Пашинян задумал организовать армию Армении по натовскому типу: политолог объяснил, что это значит

В стране сейчас активно ищут крайних в поражении в Карабахе, и Пашинян всеми силами старается этой роли избежать. Взор премьера пал на армию Фото: REUTERS

- Традиционный состав армии себя не оправдал, - заявил премьер Армении Никол Пашинян в интервью местным СМИ. - Мы должны иметь армию нового типа, где должны быть новые параметры. Мобильность армии должна увеличиться в несколько раз.

В стране сейчас активно ищут крайних в поражении в Карабахе, и Пашинян всеми силами старается этой роли избежать. Взор премьера пал на армию. При этом говорит он не о закупках современной техники или обучении боевого состава. Сгорел сарай, гори и хата — менять, по словам Пашиняна, нужно саму структуру вооруженных сил.

- Слова Пашиняна по итогам неудачной для него войны, похожи на оправдания. Хотя странно слышать такие сетования от человека, у которого было 2,5 года, чтобы провести в армии нужные реформы, - сказал «КП» политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев. - Но он этого не сделал. И уже всем очевидно, что более тесному сотрудничеству в этом плане с Россией помешали политические факторы. А именно - позиция самого премьера Армении.

Впрочем, слова Пашиняна говорят сами за себя - к чему он клонит. Армянская армия во многом осталась неизменной с советских времен. Четверть века назад это сработало - когда Армения выиграла первую войну за Карабах.

Но о какой армии «нового типа» говорит Пашинян теперь? Судя по всему, о вооруженных силах, организованных по образцу НАТО? Получается, Пашинян даже собственное поражение в конфликте не прочь использовать для радужных перспектив разворота на Запад. От России. Хотя именно Россия спасла Армению от катастрофы в последней войне.

- Не думаю, что у самого Пашиняна есть понимание, что это за армия «нового типа». Если предположить, что речь о переходе на стандарты НАТО, армянам сначала неплохо было бы извлечь уроки из этого поражения, - говорит Арешев.

А ведь у Пашиняна есть перед глазами пример ближайших соседей, которые пытались выстроить вооруженные силы по образу НАТО.

- Грузия при Саакашвили тоже пыталась создать такую армию, - напомнил Андрей Арешев. - Результат всем известен. Провал в Южной Осетии. А ведь с тех пор Российская армия серьезно обновилась и укрепилась. Та же операция в Сирии показывает - насколько Россия научилась воевать эффективней, чей страны НАТО.

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