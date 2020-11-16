Павел Крашенинников: Мы отозвали проект по судебному изъятию детей из семей

Павел Крашенинников Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 16 ноября, после совместных консультаций российские парламентарии приняли консолидированное решение по одному из самых дискуссионных, за последнее время, законопроектов - он касается «механизма изъятия детей» из семей - как правило, «из неблагополучных».

Сенатор Елена Мизулина с соавторами, с одной стороны, и Андрей Клишас (также член Совета Федерации) с депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым, с другой - отзывают свои инициативы на этот счёт, то есть, не выносят их на обсуждение. Причина - серьёзное беспокойство педагогов, членов родительских комитетов, экспертов - по поводу содержания документов...

Как оказалось, оба нормативных акта не отвечают запросам общества.

В «думском» проекте говорится о том, что «вопрос об изъятии ребенка должен находиться в компетенции суда, но - рассматриваться он будет в закрытом режиме». По концепции сенаторов, «принудительно разлучать детей с родителями» можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.

- Да, конечно же, мы в курсе, что у нас в обществе неоднозначная реакция на два наших законопроекта, - поделился с «Комсомольской правдой» Павел Крашенинников. - Мы с Андреем Клишасом предложили свой вариант «отобрания детей» (формулировка в законопроекте. - А.Г.) - считаем, что это надо делать через суд, а не через органы опеки. (Сейчас - именно такой порядок. - А.Г.)

Да, общество взбудоражено. Не сказал бы, что предложенные проекты - диаметрально противоположные, но по-разному решают проблемы. Чтобы не усиливать эту конфронтацию, договорились, что, после из отзыва, дальше уже будем работать совместно, и, прежде чем вносить на рассмотрение парламента, обсудим вариант закона (на этот раз - единый. - А.Г.) с юристами, с общественностью.

- Сколько времени может занять подготовка нового - совместного нормативного акта?

- Здесь дело не во времени, а в качестве документа. Надеюсь, новый проект будет именно таким. Считаю, нам нужно оценить, внимательно изучить все нюансы, каждую запятую, каждую букву. Семейная сфера очень деликатная. Надо очень аккуратно к этому подходить.

И ещё очень важно, что от конфронтации переходим к диалогу. И то, что сегодня мы сделали этот шаг, уже вселяет в нас надежду - мы подготовим нормальные тексты.

Это хорошо, что не вдаемся в какие-то истории. Мы уже немножко в них вошли, но хорошо, что выходим.

- Вас в любом случае можно поздравить с таким демократичным правовым подходом к этой непростой задаче?

- Считаю, это правильный подход. Нам нужно с обществом считаться. И не только в этой сфере, но и во многих других сферах это надо делать.

- Спасибо. Желаем вам успехов.