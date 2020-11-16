“Конкин шесть раз выстрелил в сына, но тогда все простили": близкий друг семьи рассказал о диком поступке актера

История гибели 34-летней Софии Конкиной, которая утонула в бассейне, обнажила множество проблем в семье знаменитого актера Владимира Конкина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

История гибели 34-летней Софии Конкиной, которая утонула в бассейне, обнажила множество проблем в семье знаменитого актера Владимира Конкина. У него не только не складывались отношения с дочерью, которой в тяжелые моменты жизни приходилось работать разносчицей еды, но и с сыновьями не все было гладко.. Уже несколько лет киношный Шарапов не общается с одним из сыновей-близнецов, Ярославом. Оказывается, проблемы начались еще в 2008-м году. Тогда актер буквально расстрелял сына. Говорили, что это случайность, мол Конкин перепутал сына с грабителем. Но на самом деле это не так.

Реальную историю «КП» рассказал друг семьи, одноклассник Софии Владислав Николаев.

- Случилось все в августе 2008-го года. Мама Софии тогда еще жива была. В тот день София с братом Ярославом пришли домой к родителям. Как она рассказывала, отец был пьян и просто не открыл им дверь. Конкин послал их с братом куда подальше. Это при том, что София тогда жила с родителями. То есть ее просто домой не впустили. Это взбесило Ярослава и он решил залезть к квартиру родителей через балкон. И вот тут дикость полная произошла. Владимир Конкин увидел сына в окне и начал в него стрелять из травматического пистолета. София сказала, что раз шесть он точно выстрелил. Ярослав упал с третьего этажа. Повезло еще, что рухнул он не на асфальт, а на крышу машины, которая около дома была припаркована. Точно знаю, что в живот и грудь, пули, хоть они и резиновые, но пробили. Плюс травмы от падения. Он тогда долго в больнице лежал. А про этот случай слухи ходили по всему дому, - рассказал Владислав.

Напомним, трагедия в семье актера Владимира Конкина случилась в день гибели его дочери, 34-летней Софии. Молодая, здоровая женщина 22 сентября утонула в бассейне на Красной Пресне. Спустя сутки возбудили уголовное дело, но и сейчас, спустя почти два месяца, не понятно, что же на самом деле случилось в тот роковой день. По одной из версий, женщине стало плохо из-за выпитого алкоголя, (в ее крови обнаружили 0,4 промилле), по другой, ее мог кто-то утопить. Напомним, по странному стечению обстоятельств в тот день во всем фитнес-клубе не работали камеры видеонаблюдения. У Софии осталась семилетняя дочка Калиса, которую она после развода воспитывала одна.