Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 16 ноября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

В столице Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте. Фото: REUTERS

НЕ ВСЕХ МОГУТ ОПОЗНАТЬ

На сайте Минобороны Азербайджана можно увидеть видеорепортаж из села Доми Ходжавендского района Нагорного Карабаха. Село абсолютно нежилое, дома и дороги разбиты.

Обстановку в Нагорном Карабахе обрисовал СМИ на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В районах проведения миротворческой операции вдоль линии соприкосновения сторон завершено выставление наблюдательных постов российских миротворческих сил, которыми ведется круглосуточный мониторинг обстановки. Контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и еще девяти – в северной. Лачинском коридоре (вдоль дороги Забух - совхоз Лысогорский - Зарыслы) действуют семь временных наблюдательных постов обеспечивающих прохождение воинских колонн миротворческих подразделений.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - заявил генерал-майор.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

Он отметил, что 15 ноября в Нагорный Карабах с территории Республики Армения в сопровождении патрулей российских миротворческих сил и военной полиции вернулись 475 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 г. в места проживания вернулись 725 человек, ранее покинувших территорию Нагорного Карабаха из-за боевых действий.

Безусловно, не все эти люди останутся жить, многие просто приехали за своими вещами, чтобы потом вернуться в Армению.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших. Он проводится при координации миротворческих сил России и Международного Комитета Красного Креста. Проводится разминирование и сплошная очистка местности от взрывоопасных предметов в Лачинском коридоре. Сегодня обследован и разминирован километр дороги Степанакерт-Горис, удалено с проезжей части и обочин дороги 27 единиц разбитой и поврежденной техники", - отметил Конашенков.

ПОСТ №1 У ДАДИВАНКА

"Командованием миротворческого контингента организовано взаимодействие с местными администрациями по решению вопросов общин религиозных конфессий. По просьбе местных жителей российскими миротворцами выставлен наблюдательный пост у древнего христианского памятника – действующего монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе. При посредничестве российских миротворческих сил прорабатывается вопрос о свободном посещении монастыря прихожанами", - сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По данным ведомства в настоящее время продолжается переброска личного состава, военной техники и материального имущества миротворческого контингента самолетами военно-транспортной авиации России Ил-76, Ан-124. В Степанакерте развернут штаб российского контингента миротворческих сил, с командного пункта которого осуществляется управление миротворческой операцией.

Российская бронетехника у монастыря Дадиванк. Фото: REUTERS

Местная администрация решает все бытовые вопросы связанные с беженцами в Межведомственном центре гуманитарного реагирования.

НЕПРЕРЫВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В Минобороны России отметили, что для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих, по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Военнослужащим Армении обещают дать длительные отпуска.

"Министерство обороны безоговорочно высоко ценит самоотверженность и героическую борьбу бойцов армянской армии на протяжении всей войны и осознает важность поднятой проблемы. Заверяем, что после полноценной стабилизации ситуации будет сделано все возможное для предоставления отпуска военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях", - сообщает Минобороны Армении.

ГЛАВА МИД УШЕЛ ОТ ПАШИНЯНА

Глава правительства Армении Никол Пашинян уволил министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна. По просьбе последнего.

"Уважаемый премьер-министр, прошу принять мою отставку. Благодарю за доверие и совместную работу", - говорится в заявлении министра, опубликованном в фейсбуке пресс-секретарем МИД Армении Анной Нагдалян.

Ранее Пашинян заявил депутатам, что собирается уволить главу МИДа. А еще то, что "армянской стороной ставился вопрос об отказе от города Шуши в Нагорном Карабахе".

"Ни на одном этапе переговорного процесса не было вопроса об отказе от города Шуши", - ответила ему Нагдалян.

В своем Facebook Пашинян заявил, что он готов нести ответственность за ситуацию в Нагорном Карабахе.

"Я - должностное лицо номер один, которое несет ответственность за произошедшее. Здесь не может быть разночтений. Готов предстать перед судом армянского народа", - написал премьер- министр, при этом исключил возможность своей отставки, сравнив ее с дезертирством.

Он также отметил, что вопрос Карабаха "как не был решен, так и не решен сейчас". Однако, свой план по восстановлению в Армении "атмосферы стабильности и безопасности" не представил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одни сжигают дома и увозят гробы, другие возвращаются: что происходит в Карабахе, в который пришли наши миротворцы

Корреспондент «КП» Дина Карпицкая побывала в непризнанной Нагорно-Карабахской республике в последние дни ее существования в «довоенных границах» (подробнее)