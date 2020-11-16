Российская миротворческая операция в Карабахе: в Минобороны рассказали, как соблюдается режим прекращения огня

На территории Нагорного Карабаха продолжается развертывание российского контингента миротворческих сил. Фото: REUTERS

ПОГАСНУВШИЙ ОГОНЬ

Еще недавно Карабах был одной из «горячих точек» на земле. Там шла жестокая война с огромными человеческими жертвами. Сейчас эта бойня (тьфу-тьфу через левое плечо) остановлена. Кремль предложил конфликтующим сторонам ввести российских миротворцев прямо в кратер кровавой междоусобицы. Уже который день подряд на армянский аэродром Эребуни приземляются наши военные-транспортные самолеты с личным составом 15-й миротворческой бригады и боевой техникой. А какова сегодня обстановка в Карабахе, чем занимаются наши миротворцы? Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал Игорь Конашенков:

- На территории Нагорного Карабаха продолжается развертывание российского контингента миротворческих сил. В районах проведения миротворческой операции вдоль линии соприкосновения сторон завершено выставление наблюдательных постов российских миротворческих сил, которыми ведется круглосуточный мониторинг обстановки. Контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на 9 наблюдательных постах в южной зоне ответственности и еще 9 – в северной. В Лачинском коридоре (вдоль дороги ЗАБУХ - совхоз ЛЫСОГОРСКИЙ - ЗАРЫСЛЫ) действуют 7 временных наблюдательных постов, обеспечивающих прохождение воинских колонн миротворческих подразделений. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

БЕЖЕНЦЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

15 ноября в Нагорный Карабах с территории Республики Армения в сопровождении патрулей российских миротворческих сил и военной полиции вернулись 475 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 года в места проживания вернулись 725 человек, ранее покинувших территорию Нагорного Карабаха из-за боевых действий. В соответствии с достигнутыми договоренностями в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших. Он проводится при координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста.

Контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на 9 наблюдательных постах в южной зоне ответственности и еще 9 – в северной. Фото: REUTERS

МИН НЕТ

Проводится разминирование и сплошная очистка местности от взрывоопасных предметов в Лачинском коридоре. Обследован и разминирован 1 километр дороги Степанакерт-Горис, удалено с проезжей части и обочин дороги 27 единиц разбитой и поврежденной техники. Командованием миротворческого контингента организовано взаимодействие с местными администрациями по решению вопросов общин религиозных конфессий. По просьбе местных жителей российскими миротворцами выставлен наблюдательный пост у древнего христианского памятника – действующего монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе. При посредничестве российских миротворческих сил решается вопрос о свободном посещении монастыря прихожанами.

МИРОТВОРЦЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ С НЕБА

Продолжается переброска личного состава, военной техники и материального имущества миротворческого контингента самолетами военно-транспортной авиации России Ил-76, Ан-124. Всего с 10 ноября 2020 г. выполнено 140 самолето-рейсов. За прошедшие сутки выполнено 20 самолето-рейсов.

Всего в район миротворческой операции должно быть доставлено 1960 бойцов, 90 БТР и более 380 единиц автомобильной и другой техники. Фото: REUTERS

СПРАВКА «КП»

Всего в район миротворческой операции должно быть доставлено 1960 бойцов, 90 БТР и более 380 единиц автомобильной и другой техники.

В Степанакерте развернут штаб российского контингента миротворческих сил, с командного пункта которого осуществляется управление миротворческой операцией. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Минобороны России организовано формирование на территории Нагорного Карабаха Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С местной администрацией организовано взаимодействие по вопросам деятельности Центра. В районе угаснувшего конфликта появились и подразделения МЧС - общей численностью около 300 человек. Они доставили в Арцах предметы первой необходимости (палатки, одеяла, воду, хлеб, медикаменты), а также специальную технику для восстановления нормальной жизни карабахцев.

ГЕНШТАБ СЛУШАЕТ!

Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

ГЕНЕРАЛ ПРОТИВ СПЛЕТЕН

Едва командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов прибыл в Ереван, как в армянской и азербайджанской прессе стали появляться провокационные слухи о его национальности. В Баку радовались: мол, генерал азербайджанец, «наш человек». В Ереване наоборот - стали писать и говорить, что если Мурадов азербайджанец, то он станет «подыгрывать» Баку и никакого справедливого перемирия не получится. Чтобы развеять эти сплетни, командующий был вынужден сделать специальное заявление для СМИ. Вот что он сказал:

- Что касается моей национальности, если это так всем интересно, то я родился в Республике Дагестан, являюсь по национальности табасаранцем. Никакого отношения к соседнему государству по национальности я не имею.

По просьбе местных жителей российскими миротворцами выставлен наблюдательный пост у древнего христианского памятника – действующего монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе. Фото: REUTERS

ВАС НЕ ПРОСИЛИ

Продолжается странная военно-политическая возня вокруг так называемых турецких миротворцев. В трехстороннем документе (Москва-Баку- Ереван) никакого упоминания о них не было. А в парламенте Турции уже обсуждается вопрос об отправке бойцов Эрдогана в Азербайджан. А это может внести серьезные коррективы в ход российской миротворческой операции и помешать ей.

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