Роспотребнадзор ввел три новых правила борьбы с коронавирусом

Срок выполнения теста на «корону» не должен превышать 48 часов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередное постановление Главного санитарного врача России Анны Поповой касается многих, кто стал жертвой ковида или имеет заболевших в близком кругу. Главных новаций три:

1. Срок выполнения теста на «корону» не должен превышать 48 часов. Речь идет о ПЦР-анализе мазка, который берут из ротоглотки и носоглотки при подозрении на COVID-19. Время отсчитывается «от момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата пациентом».

Как отмечают специалисты, такая формулировка не исключает, что сам биоматериал (мазки) могут подолгу задерживаться в очереди на отправку. Тогда людям по-прежнему придется ждать результата больше двух дней.

2. Лица, которые контактировали с больными ковидом, смогут покидать самоизоляцию по истечении 14 дней без обязательного ПЦР-теста. Такое послабление действует при условии, что у человека нет клинических признаков (то есть симптомов) ОРВИ. Можно будет спокойно возвращаться на работу, в учебные заведения и т. д., говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Для выписки из ковидного госпиталя достаточно будет одного отрицательного результата ПЦР-теста, а не двух, как требовалось до сих пор. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хочется надеяться, что в Москве оперативно внесут поправки в систему мониторинга, чтобы самостоятельно выбывшим с изоляции автоматом не прилетали штрафы.

3. Для выписки из ковидного госпиталя достаточно будет одного отрицательного результата ПЦР-теста, а не двух, как требовалось до сих пор. При этом есть исключения: по-прежнему «двойной отрицательный» понадобится тем, кто живет в коммунальной квартире, учреждениях соцобслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.

Ожидается, что последние две поправки помогут снизить нагрузки на лаборатории, которые в некоторых регионах уже захлебываются от потока тестов на ковид.

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