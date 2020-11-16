В каждой десятой российской компании увольняют за неуместные выступления в интернете

Начальство и кадровики мониторят социальные сети сотрудников Фото: Shutterstock

Личные странички россиян в соцсетях все чаще мониторят их работодатели, выяснил портал Superjob в результате соцопроса. И не просто ради досужего любопытства. Неуместные комментарии или записи, бросающие тень на компанию, все чаще становятся основанием для увольнения сотрудника. Если в 2011 году только в 5% компаний существовала такая практика, то сейчас это число удвоилось. Уже в каждой десятой опрошенной компании были подобные прецеденты.

Еще одним признаком того, насколько сильно за последнее десятилетие социальные сети стали влиять на деловую репутацию человека, может служить тот факт, что уже в 56% организаций кадровики и начальство прежде, чем взять кандидата на работу изучают его странички в интернете (в 2011 году этот показатель составлял 42%).

Что же касается того, насколько законным может быть увольнение за пост в соцсетях, то трудовые юристы на этот вопрос отвечают однозначно: уволить могут, но только если подобный пункт закреплен в официальных документах организации (например, в должностных обязанностях сотрудника).

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