«Парковка бесплатно, налоги не плачу, заряжаюсь от обычной розетки»: вытеснят ли электрокары бензиновые автомобили

Производитель электрокаров «Тесла» в этом году стал самой дорогой автомобильной компанией мира, обогнав «Тойоту». На снимке - модель Tesla X. Фото: dpa/picture-alliance/globallookpress.com

В России в 4 раза увеличились продажи новых электрокаров и в 2 раза — с пробегом. И пусть их доля в общем объеме по-прежнему едва заметна (по данным агентства Автостат, примерно 0,02% от общего числа легковушек), рост налицо. А в Европе «электричек» покупают уже больше, чем дизелей. Что же привлекает автолюбителей в этих необычных машинах?

«ЭЛЕКТРИЧКА» ИЗ ТОЛЬЯТТИ

Принято считать, что электромобили — это импортные штучки. Оказывается, нет. Еще 6-7 лет назад выпускался на АвтоВАЗе электромобиль Lada ElLada (в смысле электро-Лада). Но в серию не пошел. Собрали всего сотню экземпляров, а после того, как решили больше не продолжать, авто попали в автохозяйства южных городов и в частные руки. Уходил штучный раритет примерно за 500 тысяч. Корреспонденту «КП» удалось найти обладателя отечественного электрокара.

- Мне досталась новая машина с завода, и я начал ее улучшать — сделал подрамник, поменял задние тормоза, заменил родные сиденья, новую резину поставил, кованные диски, еще что-то по мелочи — набежало на 150 тысяч. Плюс новая печка — еще 50 тысяч, - рассказал инженер и блогер Михаил Школьников.

Родная печка не угодила тем, что потребляла 5 квт, а емкость аккумулятора — 22 квт-ч. Получалось, что за 3 часа зимой печка забирала 15 квт-час, на езду энергии уже не оставалось. Михаил произвел некоторые доработки в конструкции, после этого все стало хорошо: энергии потребляет меньше, а греет не хуже.

Вообще он машиной доволен.

- Заряжаюсь от домашней розетки, это рублей 70, - продолжает владелец «Лада Эллада». — Хватает на 140 км. Я бы столько платил при расходе бензина 1 литр на 100 км. Моторчик тяговитый, чтобы где-то застрять и не вытянуть — таких проблем не было. Но надо понимать, что это все-таки не внедорожник.

Еще одна особенность, на которую обращают внимание владельцы электрокаров, — практически не изнашиваются тормозные колодки. Это связано с тем, что нажимать педаль тормоза нужно только в экстренном случае. Машина эффективно тормозит, даже когда просто отпускаешь педаль газа — в это время автомобиль не просто катится, а подзаряжает аккумулятор. День-два - и владельцы электрокаров приноравливаются к такому стилю вождения. И уже заранее сбрасывают скорость перед светофором, а не бьют со всей мочи по тормозам, когда не успевают проскочить на желтый.

Кстати, чем агрессивнее водишь, тем выше расход энергии. Так что электромобиль способствует более спокойному стилю.

А это российский электромобиль ZETTA - его серийное производство планируется начать в следующем году. Фото: e-zetta.ru

ПЛЮС ДВИЖОК ОТ МОТОЦИКЛА

Из всех электромобилей едва ли не самый необычный - BMW i3. Первым делом, внешность: впечатление, будто капот слегка сплющило от несильного лобового удара. А владельцы в восторге — мол, дизайнерский прорыв…

Но главное отличие от собратьев по классу — это экстендер. Дополнительный бензиновый двигатель на случай, если сядет аккумулятор. 650-кубовый мотор от мотоцикла БМВ. Только задача этого движка не в том, чтобы крутить колеса, а в том, чтобы подзарядить севший аккумулятор.

- Мы ездили в Карелию — отмахали 3300 км, - рассказал автору владелец такой машины Сергей. - Зарядки батареи хватает на 130 км. А после того, как она разряжается, включается экстендер с 9-литровым бензобаком и начинает ее подзаряжать. Можно проехать еще сотни полторы. За это время найдется либо розетка, либо бензозаправка, чтобы пополнить бак и ехать дальше.

Сергей свое авто купил 6 лет назад — пригнали новую из США.

- Машина обходится почти даром, - продолжает он. - Парковаться в центре Москвы — без проблем, в столице это бесплатно. Налог тоже не плачу. Заряжаюсь от домашней розетки по ночному тарифу. А что касается батареи, то у меня за 6 лет емкость упала всего на 8%. Это очень хорошо сохранилась. Кстати, БМВ дает гарантию на аккумулятор 8 лет.

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ЧТОБЫ НЕ САДИЛАСЬ ЗИМОЙ БАТАРЕЯ

Главная проблема электромобилей - батареи. Это половина цены машины, и они имеют свойство садиться. Особенно, зимой. Многие владельцы жалуются, что в морозы пробег с одной зарядки падает в 1,5-2 раза. Чаще всего в такую ситуацию попадают владельцы подержанных «японок» Nissan Leaf — самых популярных и самых бюджетных «бэушек».

- У старых моделей Ниссан самая неудачная конструкция аккумуляторов, - говорит Михаил Школьников. - У новых лучше. Но на морозе все батареи теряют свои свойства. Кроме литиево-титанатных. В технической литературе пишут, что они нормально работают даже при -30.

Чтобы не было проблем с батареями, машина должна либо ездить, либо стоять на зарядке. Просто оставлять ее ночевать на морозе не стоит, считает эксперт. Впрочем, некоторые уверяют, что ездят 3-4 раза в неделю, и этого достаточно, чтобы батарея не села.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ

В обычных автомобилях главная засада — это скрученный пробег. В «электричке» - негодный аккумулятор. Как понять, надолго тебе его хватит или через сезон загнется? «КП» собрала советы экспертов.

- Первым делом обращайте внимание на заряженность батареи. Если на индикаторе осталось меньше 9 палочек из 12 (это ниже 70% от первоначальной емкости), то лучше не брать.

- Палочек хватает, но их количество очень быстро уменьшается - значит, аккумулятор уже не держит заряд. Обнаружить это до того, как отдал деньги, можно только одним способом: упросить продавца часок-другой покататься. Можно даже заплатить за это - тысячи две. Если за время такого теста палочек станет меньше, то это серьезный повод усомниться в новизне батареи.

- Другой способ понять, новая батарея или нет, это оценить пробег. Многие покупатели на этот показатель смотрят не очень внимательно, мол, главное - батарея. Так-то оно так, но ведь это связано: если авто много ездил, значит, и батарея активно использовалась. Так что проверкой пробега пренебрегать не стоит.

- Самый верный способ узнать всю правду про аккумулятор — заказать проверку с помощью специальной компьютерной программы. Она дает полную информацию: изношенность батареи, сколько раз ее заряжали, от каких источников. Быстрая зарядка активнее сажает батарею. Стоит такая проверка 3 тыс руб.

КСТАТИ

3 способа помочь аккумулятору

- Снять на зиму гараж или хотя бы место в теплом паркинге. В центре Москвы такой пятачок можно найти за 5 тыс руб.

- Если вы находитесь неподалеку от электрозаправки, просто оставляйте машину подключенной. Хоть на ночь, хоть на несколько дней. Батарее от этого только польза. Единственная проблема — вдруг кому-то тоже понадобится зарядка.

- Фирмы делают тюнинг батареи, чтобы она не страдала от холода. Как в Тесле, например, - нужную температуру батареи поддерживает автоматика.

Если батарея уже не тянет, то и это не конец. В интернете можно найти компании, которые взамен изношенных (профи говорят «деградированных») аккумуляторов ставят новые. Для «Ниссан Лиф», например, замена обойдется примерно в 600 тыс руб. Правда, гарантия всего 3 года — маловато. Да и не кидалово ли это?

- Новые аккумуляторы — это не старье с помойки, мы их собираем из импортных элементов, - сказали «КП» в одном из таких ателье. - Машина на такой батарее вполне может одолеть 300 тысяч км. Так что мы как раз планируем поднять гарантийный срок до 8 лет.

Электрозаправок, подобной этой, в России мало, поэтому большинство владельцев заряжают аккумуляторы от домашней розетки. Фото: Shutterstock

КОМПЕТЕНТНО

Может, они не очень-то нам и нужны

Эксперты размышляют, почему электрокары по-прежнему в диковинку на Руси

- Перспективы электромобиля в России не очень понятны, - сказал «КП» автоэксперт Игорь Моржаретто. - Отменили пошлины на импортные электромобили — это хорошо, они будут доступнее. Но отменили только на год. Граждане и бизнес, планируя бюджет, не знают, как дальше будет. Почему бы сразу на 5 лет не отменить? Освобождение от транспортного налога и от платы за парковку — это решение регионального уровня, кто-то сделал, кто-то нет. Почему не сделать это по всей стране?

Эксперт напомнил пример Китая, который вышел на первое место по производству электромобилей.

- Более миллиона штук в год производят — потому что там серьезная государственная поддержка, - говорит Моржаретто. - Производителям — финансирование и налоговые льготы, покупателям — оплачивают до 30% от стоимости машины. Во многих городах электромобили — единственное средство передвижения, потому что на бензиновые власти не дают номер, так они борются с загазованностью. Есть господдержка и в других странах.

По мнению другого эксперта, развитию электромобилей мешает то, что у государства есть другие приоритеты.

- Государство недостаточно помогает, поскольку, видимо, считате, что электромобили не очень-то нам и нужны. - сказал «КП» гендиректор компании «Электромобиль+» Олег Тимашев. - Когда высшие чиновники говорят об альтернативном топливе для автомобилей, то в первую очередь они говорят о природном газе.

Действительно, ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что «количество выбросов от производства энергии для зарядки батарей электромобилей превышает количество выбросов, которые не попадут в атмосферу в результате замены автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на электромобиль». При этом отмечал, что «загрязняющие вещества от автотранспорта составляют 44% от общих выбросов в атмосферу, в Москве это почти 90%, Санкт-Петербурге и других крупных городах – порядка 70%» Однако в качестве спасения назвал не электромобили, а «массовый переход на газомоторное топливо».

Еще одна проблема электромобилей — утилизация батарей. Специалист по альтернативным источникам энергии профессор Московского политеха Владимир Гусаров ранее в беседе с «КП» сравнил их по токсичности с ядерными отходами.

Однако глава компании «Альфа Роботикс Венчур» Владимир Белый (его компания создала слетавшего в космос робота Федора) считает, что отработавшие аккумуляторы можно еще долго использовать для других нужд — например, в домохозяйствах для аккумулирования энергии солнца и ветра..

- В России электромобили будут особенно востребованы в курортных регионах, в Москве и Санкт-Петербурге — там, где проблема экологии стоит особенно остро, - уточнил он «КП». - Крым бы подошел — там для зарядки аккумуляторов можно создать электростанции на возобновляемых источниках энергии — солнце, ветер.

Но главное — электромобиль востребован потребителем, поскольку он гораздо проще и дешевле в обслуживании. И бум начнется, как только аккумуляторы станут дешевле. Илон Маск уже пообещал — через пару лет батареи будут стоить $100 за квт-час — это раза в 3 меньше, чем сейчас. В результате стоимость машины в целом снизится на 30%.

В общем, споры продолжаются, а прогресс не остановить.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НА ЧАШЕ ВЕСОВ

5 ПЛЮСОВ И 5 МИНУСОВ

Подводим итог — в чем преимущества и недостатки электромобиля.

+ Ездишь — и ни за что не платишь. Не нужно покупать бензин-керосин. Практически не тратишься на техобслуживание. Тормозные колодки почти не изнашиваются.

+ В некоторых регионах бесплатная стоянка и не берут транспортный налог.

+ Комфортно ездить - хорошая тяга, разгон гораздо быстрее, меньше уровень шума.

+ Выше безопасность: расположенная в днище батарея понижает центр тяжести — электромобиль становится устойчивее, не опрокидывается.

+ Чувствуешь себя крутым и продвинутым, все интересуются, советуются.

- Машина стоит в 1,5 раза дороже сравнимой по классу традиционной - переплачиваешь за «батарейку». И годами ждешь, когда это окупится.

- Не развита сеть техобслуживания — даже в Москве. Узнать о хороших мастерах можно только по сарафанному радио в профильных сообществах.

- Запас хода невелик при этом очень мало заправок — на дальних путешествиях можно серьезно влипнуть.

- В морозы быстро садится батарея.

- Репутация в обществе может пошатнуться. К чудакам и «самым умным» сами знаете, какое отношение.

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