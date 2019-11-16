2019-11-16T13:03:47+03:00
Экономика

Мир без бензина: чем нам грозит новая автомобильная революция

Нужно ли России включаться в экологическую гонку и пересаживаться на электромобили — разбираемся с экспертами
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
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- На зарядку становись!- На зарядку становись!Фото: Михаил ФРОЛОВ
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА

Мир охватила экологическая лихорадка. Борьба за чистоту ведется на всех фронтах — а самые непримиримые битвы развернулись вокруг автотранспорта. Страны одна за другой декларируют отказ от бензиновых двигателей и переход на электрокары — этим словом когда-то называли юркие погрузчики, развозящие заготовки по заводским цехам, а теперь так зовут автомобили, сделанные по последнему слову науки и техники: без бензина, дизеля, поршней и цилиндров. Но с аккумуляторными батареями - как детские автомобильчики, только для взрослых.

Возглавляет эту экологическую гонку Норвегия — там в процентном отношении больше всего электромобилей. По числу же в лидерах Китай и США. О желании развивать новомодный транспорт заявили Индия, Франция, Великобритания, Германия. Есть целая глава и в стратегии развития отечественного автопрома на период до 2025 года...

Как всегда бывает в таких случаях, чиновники, инженеры и финансисты поделились на 2 лагеря. Одни говорят о достоинствах новой техники, другие о ее недостатках и даже опасностях.

БУДЕТ НАМ КАРА ОТ ЭЛЕКТРОКАРА

Скептики предостерегают: развитие электротранспорта приведет к обрушению нефтяного рынка, к гадалке не ходи. На обеспечение всех видов транспорта уходит более 60% всей добытой нефти, половина этой«транспортной» доли приходится на автопарк. А ведь мы же одна из крупнейших нефтедобывающих стран, зависимость от этого углеводородного сырья довольно высока. Наверняка, американские происки. Лидер в электромобилестроении компания Тесла — она же американская.

- Да, появление электромобилей приведет к сокращению потребления нефти и, следовательно, к ее удешевлению — на 30-50%, не более, - говорит КП предприниматель и инвестор ряда инновационных проектов Владимир Белый, широкой публике он известен как один из разработчиков запущенного в космос робота Федора. - Но такие колебания цены на нефть испытывали и без электромобилей, так что ничего сверхординарного не произойдет.

- Динамика на понижение цены на нефть есть, - согласился в беседе с КП и депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен. - Но это может происходить в течение 15-20 лет, так что резкого скачка не будет. Наша экономика готовится к такому варианту - мы видим, что доля не нефтегазовых доходов у нас постоянно растет, так что ситуация под контролем.

Но всерьез беспокоиться пока не о чем: сейчас в мировом масштабе электромобили составляют едва ли 1% от всего парка, в России так и вовсе 0,01%!

ЛИТИЙ И РЕВОЛЮЦИЯ

Еще один повод для тревоги — источники питания для электромобиля. Ну, во-первых, они дико дорогие — чуть ли не половина стоимости нового авто. Во-вторых, в них используется литий — щелочной металл, крупнейшее месторождение расположено в Боливии. Есть и у нас в Мурманской области, но на нем далеко не уедешь. А что сейчас делается в Боливии — всем известно. Сразу возникает конспирологическая версия: не потому ли отжали от власти бывшего теперь уже президента страны Эво Моралеса, что не давал американцам к литию подобраться? Чтобы у американской Теслы батареи получались подешевле.

Но умные люди не очень разделяют такую позицию.

- Литиевые батареи — это не единственное направление, - говорит Владимир Белый. - Очень много разных вариантов. Используются разнообразные химические элементы. Есть титановые батареи, графеновые (от слова графит - на основе расщепленных кристаллов углерода — Ред.), водородные - они более экологичны, чем популярные сейчас литиевые. Вообще, это очень динамичная отрасль, никто не стоит на месте, улучшения происходят практически каждый месяц.

«У НИХ ТОКСИЧНОСТЬ, КАК У ЯДЕРНЫХ ОТХОДОВ»

Реальная опасность лития в том, что аккумуляторы, источник движения экологически чистого транспорта, сами представляют собой огромную опасность для человека и окружающей среды.

- Не найдены пути утилизации литий-ионовых аккумуляторов, - говорит КП профессор Московского политеха Владимир Гусаров, он уже полвека занимается альтернативными видами моторного топлива. - У них вред на уровне ядерных отходов.

С тем, что вопрос утилизации не решен, согласен и депутат Сергей Тен. По его словам, мы даже от реализации идеи раздельного сбора мусора и утилизации батареек далеки. Так по зубам ли нам будет новая задачка?

И даже активный сторонник электротранспорта Владимир Белый, инвестирующий в это направление немалые деньги, не отрицает вреда от литиевых батарей. Но у него есть свое решение проблемы.

- Но ведь и при переработке нефти наносится ущерб экологии. Кроме того, топливные элементы для электрокаров в России не производятся, можно и не локализовать их производство у нас. Оставить в стране только сборочное производство, а отработавшие батареи для утилизации отдавать в третьи страны — тогда вреда для экологии у нас не будет. Кроме того, аккумуляторам, уже непригодным для электромобиля, можно давать вторую жизнь: разбирать и использовать для батарей другого назначения. Например, в частном домостроении для аккумулирования энергии, преобразованной из энергии солнца или ветра. Практически любой аккумулятор является возобновляемым источником. А вот переработка нефтепродуктов идет в России. И выбросы происходят здесь — посмотрите, как работают нефтеперерабатывающие заводы.

«ЕСЛИ БЫ У НИХ БЫЛ ГАЗ, ТО НИКАКОЙ ТЕСЛЫ БЫ НЕ БЫЛО»

Ну и еще маленький довесок про экологию.

- Вы представляете, сколько электричества надо будет вырабатывать, чтобы обеспечить электромобили «топливом»?! - спрашивает меня профессор Гусаров. - Автомобили, которые находятся в движении на планете, вырабатывают все вместе мощность в разы больше, чем все работающие электростанции мира. Так что даже увеличение доли электромобилей до 10% от всего автопарка даст серьезную нагрузку на сети. А теперь я вам напомню, что примерно две трети мощностей производится на тепловых электростанциях, путем сжигания угля и газа. С выбросом продуктов горения в атмосферу. И тепловые источники будут преобладать в энергетике еще лет 60 — это мнение не только мое, но и многих ученых из разных стран. А главные конструкторы ведущих мировых автоконцернов, хоть и выставляют на автосалонах новые модели электромобилей, все равно говорят, что поршневые двигатели будут доминировать еще не один десяток лет.

Кроме того, у бензина и солярки есть другой конкурент.

- Наша альтернатива - это газ, - уверен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. — Это экологически чистое топливо. Дешевое и практически безграничное. У нас есть газовая инфраструктура, она будет и дальше развиваться. Не надо строить новые автозаводы или переоборудовать старые — можно переходить на газовое топливо с минимальными доработками автомобиля. Газ в эксплуатации в два раза дешевле, чем бензин. Если бы другие страны имели такой вид топлива, да еще и по российским внутренним ценам, то никакой Теслы бы не было.

НА ТАКОЙ «ЭЛЕКТРИЧКЕ» ДАЛЕКО НЕ УЕДЕШЬ

И тем не менее, народ новую игрушку принял. Мировые продажи постоянно растут, в том числе и в России. Почитайте на автомобильных форумах отзывы владельцев о своих «электричках» (так в народе называют экологические авто) - радости полные багажники.

- Приемистость впечатляет, волшебство какое-то, - восторгается Сергей из Чебоксар.

Свою «Ниссан Лиф», самую популярную в России модель этого класса,он пригнал из дальневосточного Уссурийска. Ездить никуда не надо, есть компании и отдельные коммерсанты, которые сами доставляют товар получателю в фурах или по железной дороге. Хоть прямо из Японии.

Да, динамика — это наше все. Что может быть круче, чем первому уйти со светофора! Причем очень плавно, никаких провалов на переключение передач — все благодаря бесступенчатому редуктору.

Радует и звук. Точнее, его отсутствие.

- Практически полная тишина, только легкое гудение, как у трансформатора, - описывает мне свои ощущения от поездки на экологическом «Ягуаре» Антон Шапарин. Он хоть и считает, что будущее не за электрикой, а за газовыми двигателями, старается сохранять объективность.

- Есть еще такая фишечка: практически не пользуешься тормозом, - продолжает эксперт. - Если отпускаешь педаль газа, то включается система рекуперации: машина тормозит сама, а энергия как бы возвращается в двигатель, аккумулируется.

Некоторые региональные власти дают «электрикам» всякие бонусы: бесплатные парковки, освобождение от транспортного налога...

Да и в эксплуатации такие машины значительно дешевле, отмечают владельцы. На одном только бензине в год можно 300 тысяч рублей сэкономить, если заправляться амперами бесплатно. Плюс экономия на запчастях: никаких свечей, прогоревших глушителей, замены фильтров...

Электромобили особенно хороши в режиме «работа — дом», когда в день проезжаешь не более 60-70 км. Правда, у новеньких моделей запас хода на свежих батареях доходит уже до 400 км с одной заправки, но бэушные, а таких у нас большинство, вытягивают не более 90-100 км, а зимой, в морозы, и вовсе 30 км, обращают внимание владельцы «электричек».

ВЫ ЗДЕСЬ ЗАРЯДКУ НЕ ВИДАЛИ?

Заправка — это пока самое слабое место у этой входящей в моду игрушки. Если глянуть на карту Москвы — пунктов подзарядки немало. А чуть подальше — глухо, как в танке. Надо, допустим, сгонять во Владимир — задумаешься, доедешь ли.

- Да и в Москве ненамного лучше, - уверяет Шапарин. - Десятки обозначенных заправок — только видимость. Их либо нет, либо они расположены на режимных территориях, для своих сотрудников, просто так с улицы не попадешь.

Решил я проверить и сбегал на ближайшую около дома — на улице Гончарной. Повезло мне: стоит она, тумбочка эта. Доступная, если никто не припаркуется поблизости - 8 руб за киловатт-час. Подсоединился часов на 5 — и полный бак электричества.

Есть в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах и пункты бесплатной зарядки — это власти так стимулируют народ приобретать экологичные авто. Но их очень мало. Было бы больше - наверняка активнее бы люди пересаживались на электроэкзотику.

А самый удобный вариант — заряжаться в своем загородном доме. Особенно, если удалось подсоединиться к линии 380 вольт. Но многие пишут, что и без этого выходят из положения. Одни из городских квартир с помощью удлинителя «заливаются» электричеством, особенно, если живут не выше 2 или 3 этажа. Другие на стоянках или мойках «присоседиваются» к розеткам. С проблемой невысокого запаса хода тоже справляются. На далекие расстояния ездят «о двуконь» - с напарником на бензиновом или дизельном авто. Если что - друг возьмет на буксир. Кстати, во время буксировки аккумулятор у электромобиля подзаряжается.

НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ БУДУТ ДЕЛАТЬ СОЗДАТЕЛИ РОБОТА ФЕДОРА

- Мы активно вкладываемся в производство электротранспорта и видим в этом перспективу, - говорит предприниматель Владимир Белый. - Сейчас финансируем разработку гиперкара с тремя электромоторами на каждую ось, он начался с проекта Лада Равен. Автомобиль планируется к запуску на международном рынке, разрабатываться будет в России, а производиться за границей. Это будет автомобиль уровня Bugatti La Voiture Noir, предмет искусства — его стоимость составит 1,8 млн долларов. Хороший дизайн и выдающиеся технические характеристики: например, разгон до 100 км в час — 1,8 секунды.

Следующим этапом мы планируем технологии, наработанные для гиперкара, использовать для массового рынка. Готовимся выпускать в России массовый автомобиль, производить его собираемся в Магнитогорске, на предприятии по производству робототехники, там самый крупный в России полигон по ее испытанию. Там же, кстати, был изготовлен и робот Федор, отправившийся в космос. Вообще электромобиль для нас — это простейший робот на колесах, который можно различным образом моделировать. Производить планируем до 5 тыс машин в год, это очень много для таких автомобилей. Предполагаемая стоимость — от 20 тыс долларов, Я указываю в американской валюте поскольку многие комплектующие будем поначалу закупать на международном рынке. Это будет обычная простая легковушка, но с замечательным дизайном. Рабочее название — Alpha Car.

ИСТОЧНИК KP.RU

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