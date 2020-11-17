Какими будут новогодние корпоративы в Москве в условиях второй волны коронавируса

- Мужики, а мы где? - С утра была Тверь. - Я вам точно говорю: это Ленинград! Фото: Владимир СМИРНОВ/ТАСС

До 15 января 2021 года заведениям общепита в Москве запрещено работать после 23.00 - меры направлены на сдерживание заболеваемости коронавирусом. Это значит, что полуночные посиделки в ресторанах на Новый год отменяются. Впрочем, гулять на улицах никто не запрещает- об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ограничительная мера бьет и по корпоративам. Проводить их можно, но до 23.00 и на 50 человек. Кроме вечернего туалета, придется облачиться в перчатки и маску. Снять средства защиты можно только за столом. Как будут провожать тяжелый 2020 год московские фирмы - в материале «Комсомолки».

«СИДИМ БЕЗ ЗАКАЗОВ»

- Большинство компаний в этом году отказываются от корпоративов. У нас были заказы, но их все отменили! Больших торжеств не будет. В декабре ждем, что могут появиться заявки на 10 - 15 человек, когда отдел собирается сам проводить год, - рассказывает ресторатор и гендиректор компании Gryaznov Restogroup Андрей Грязнов.

По его словам, московские корпоративы часто начинались в 19.00 и завершались далеко за полночь. Собираться на пару часов раньше компании не хотят. Некоторые заказывают скромный корпоративный обед или ужин. Встреча за одним столом без дискотеки, конкурсов и долгих посиделок.

- Ситуация очень тяжелая. До 50% всех московских ресторанов могут закрыться по итогам года, - добавил Грязнов.

Агентства по организации мероприятий в этом сезоне также без работы.

- Раньше брали на себя полный цикл корпоратива: подбирали ресторан, аниматоров, ведущего, фотографа. Сегодня все клиенты отказываются отмечать в Москве. Год тяжелый и по финансовым показателям - многие экономят. Мы пытались продавать услугу выездного праздника: фуршет в офисе, церемония награждения лучших сотрудников, раздача сувениров. Это же прекрасный способ поднять боевой дух команды! Но пока вала заказов нет. Вызывать людей в офисы руководство боится: вдруг проверка - и праздник расценят как нарушение приказа о переводе на удаленку 30% работников, - опечален менеджер агентства по организации мероприятий Юлия Юркина.

ЕСЛИ ДУША ПРОСИТ ПРАЗДНИКА

Те, кто все же очень хочет собраться на корпоратив, рассматривают варианты в ближайшем Подмосковье. Там работа ресторанов разрешена до полуночи.

- Есть заказ с выездом в Красногорск, - продолжает менеджер. - Компания попросила организовать трансфер. В 18.00 от метро сотрудников заберет автобус. Ровно через час все будут за столом. Таким образом никто не позволит себе опоздать, вся команда посидит до 0.00 и потом также централизованно вернется в Москву. Я вижу даже плюсы такого варианта. Самый треш на корпоративах всегда начинается после 23 часов. В итоге ограничительные меры сдерживают не только ковид, но и берегут от поступков, которые могут навредить репутации.

Не исключено, что некоторые будут искать лазейки в законе. Ведь запрещено обслуживание в ресторанах. Но в теории можно снять коттедж, зал для мероприятий. Заказать кейтеринг: еду готовят в ресторане, доставляют на место, и бригада официантов обслуживает корпоратив. Можно так поступить?

- Однозначно нельзя! В соответствии с указом мэра проведение массовых и досуговых развлекательных мероприятий в ночное время запрещено. С тем же кейтерингом возникнут проблемы. Они должны получать разрешение на портале госуслуг, указать причину работы. Можно попытаться решить вопрос путем заказов блюд по доставке. Но не стоит забывать, что электронная система отслеживания массового скопления людей быстро даст сигнал. Это повлечет проверку сотрудниками полиции и, возможно, представителями Роспотребнадзора, - отвечает юрист Юрий Капштык.

Но в коттеджных поселках Подмосковья контроля явно меньше, чем в столице. Значит, не исключены подробные форматы празднования.

Только цифры. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

НЕ МАХНУТЬ ЛИ НАМ В КАЛУГУ?

Еще одной альтернативой новогоднего корпоратива может стать поездка в соседний регион. Однако в Ивановской, Владимирской областях корпоративы под запретом. В Туле этот вопрос решится в ближайшие дни. В Рязанской области рестораны не работают после 23.00. Только Калуга, Смоленск и Тверь пока не сдаются и активно ведут запись на новогодние гулянья.

Сотрудники нескольких российских банков рассказали корреспонденту «КП», что наиболее высокооплачиваемые аналитики, менеджеры и управленцы в этом году планируют гулять новогодний корпоратив в соседних регионах:

- Корпоратива от компании в этом году не будет. Однако наш департамент собирается выехать в Калужскую область. Сотрудники имеют хороший доход, а учитывая, что цены за МКАД гораздо ниже, то за 10 тысяч рублей с человека можно оплатить корпоратив в ресторане при отеле, номер и трансфер, - сказали в одном из банков.

- Ходят слухи, - добавили в другом, - что топ-менеджмент в этом году едет в Конаково на берег Волги (Тверская область. - Ред.). Там принимающая сторона готова даже оплачивать вертолетный трансфер при высоком бюджете мероприятия. Разумеется, не всем. Поэтому возможно, что руководство прилетит на корпоратив, вручит награды, а затем улетит. Остальные останутся гулять в ресторане, переночуют в отеле.

КОНКРЕТНО

Кого могут оштрафовать?

Если на новогодний корпоратив в Москве вдруг явятся ревизоры и обнаружат несоблюдение масочно-перчаточного режима, то отдыхающим могут выписать штраф по 4000 рублей на человека.

А вот ресторанам грозит наказание до 300 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения - приостановка работы на 90 суток.

КСТАТИ

Цены на коттеджи

В Подмосковье более двух тысяч достойных загородных домов готовы принять и корпоратив, и новогоднюю вечеринку. Большинство объектов сдают на три дня - с 31 декабря по 2 января. Дом на 200 - 300 м², в котором могут заночевать десять человек, обойдется в 160 - 250 тысяч рублей на этот срок. Разумеется, цена растет в зависимости от близости к МКАД, свежести интерьера и внутреннего убранства - кальянные комнаты, водяные горки, домашние кинотеатры.

В предновогоднюю неделю тот же самый вариант на сутки можно снять за 40 - 60 тысяч рублей. Однако арендодатели увеличивают стоимость в два-три раза, когда узнают, что отмечать приедет большая компания.

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