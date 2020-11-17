При планировании городских пространств учитываются мнения из соцсетей

Цель делового собрания - проанализировать слабые места в сфере жилищной и градостроительной политики, вопросах землепользования и городского управления Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 16 по 27 ноября состоится онлайн-встреча Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по изучению ситуации в сфере городской политики в России в рамках договора между ОЭСР и ДОМ.РФ.

Цель делового собрания - проанализировать слабые места в сфере жилищной и градостроительной политики, вопросах землепользования и городского управления и предложить способы их преодоления, используя лучший мировой опыт.

Подобного рода аналитические обзоры ОЭСР готовит с 2011 года, уже подготовив их для многих стран - Польши, Вьетнама Казахстана, Китая, Кореи, Мексики и Чили.

В России запланированы три миссии экспертов ОЭСР. Они являются дополнением к начатой ранее аналитической работе. Как раз в настоящий момент завершается подготовка Справочного доклада о состоянии городской политики Российской Федерации, который является информационной и статистической базой Обзора.

Проведение предпроектных исследований – сильная сторона деятельности ДОМ.РФ, поэтому финансовый институт с интересом и энтузиазмом участвует и в этом международном проекте. Подобного рода «предвидение», полученное на основе изучения реальной картины настоящего, позволяет избежать в будущем многих проблем с избыточными затратами, неверными архитектурными и инженерными решениями, последующими за ошибками корректировками концепций.

«Мы рады быть частью такого крупного международного проекта, - заявил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов. - Благодаря его результатам мы сможем получить более четкое понимание сильных и слабых сторон государственной политики в области пространственного развития, возможно, даже скорректировать отдельные направления. Надеемся, что Обзор ОЭСР позволит консолидировать всю информацию о городской политике России и предложить наиболее эффективные пути развития страны».

Вызовы для российских экспертов

В России, в огромной стране, которая охватывает даже разные климатические пояса (уже не говоря о несметном количестве городов), такое предварительное всесторонне изучение всех обстоятельств, потенциально способных повлиять на планирование городского пространства, особенно важно. Именно поэтому здесь большое внимание следует уделять в первую очередь климату. Во вторую - изменению расселения территорий. Есть перенаселенные города. А есть и такие, откуда население убывает. И это новые вызовы, на которые нужно реагировать. Однако, как отметил начальник отдела «Евразия» Секретариата глобальных отношений ОЭСР Билл Томпсон, «неважно, сколько человек живут в городе, важно, как они живут».

Подобные проекты – это и способ получения новых знаний, и новых профессиональных инструментов для анализа городской среды, определения ее сильных и слабых мест, которыми Россия может с гордостью поделиться с зарубежными коллегами.

«Пока не все наши зарубежные коллеги знают, каких результатов в сфере развития городов и городской среды нам удалось достичь, —комментирует заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров. - При этом мы запустили несколько важных инструментов. Например, «Индекс качества городской среды», который помогает местным властям определить сильные и слабые стороны города, подсказывает, над чем следует работать. Для оценки 36 критериев анализируются самые разнообразные данные, не только официальной статистики, но и из популярных сервисов. Оцениваются снимки системы ГЛОНАСС, данные поисковых систем и даже социальных сетей, смотрим, как люди фотографируют общественные пространства.»

Об Индексе качества городской среды стоит сказать подробнее. Это система оценки уровня развития городов, разработанная ДОМ.РФ совместно с Правительством России, Минстроем России и КБ «Стрелка». Она основана на принципах компактности и устойчивости городского развития ОЭСР. Индекс стал первым инструментом, позволяющим проводить оценку качества городской среды сразу всех городов одной страны. Он помогает определить правильный подход к управлению городов и выявить сферы городской жизни, нуждающиеся в наибольшем внимании. Это реальная помощь экспертам.

Москва, как и все

О том, что и Москва стала участником пилотного проекта «Территориальный подход в достижении целей устойчивого развития», рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Результатами своей работы мы активно делимся с коллегами из ОЭСР, а также другими городами-участниками, выступаем на круглых столах и конференциях, - пояснил Александр Прохоров. - Мы провели миссию для группы международных экспертов, в рамках которой презентовали основные программы и проекты города, направленные на достижение целей устойчивого развития, среди которых Московское долголетие, Московская электронная школа, Электробусы и развитие электрического транспорта в Москве, Особая экономическая зона «Технополис «Москва»», Инновационный кластер Москвы, московские технопарки и др.»