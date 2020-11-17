Прощание с Арменом Джигарханяном 17 ноября 2020: прямая онлайн-трансляция Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном состоится во вторник, 17 ноября 2020 года, в Московском драматическом театре, которым руководил артист. Церемония прощания пройдет с 12:00 до 14:00, сайт kp.ru ведет прямую-онлайн трансляцию с места событий.

- Церемония прощания с художественным руководителем театра, народным артистом Советского Союза Арменом Борисовичем Джигарханяном состоится 17 ноября этого года с 12:00 до 14:00 в Московском драматическом театре по адресу проспект Ломоносовский, дом 17, - сообщила пресс-служба театра.

Похоронят Джигарханяна на Ваганьковском кладбище, рядом с дочерью. Мероприятие пройдет в открытом формате, то есть на нем смогут присутствовать все желающие, однако поклонников артиста просят соблюдать меры безопасности на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, что Армен Джигарханян умер в ночь на минувшую субботу, 14 ноября. В прошлом месяце народный артист СССР отметил своей 85-летие. Причиной смерти художественного руководителя Московского драматического театра стал отек почек. Близкие артиста говорили, что в последнее время он сильно и часто болел, а также страдал от диабета, который стал побочной причиной смерти.

В связи со смертью Джигарханяна соболезнования его родным и друзьям выразили первые лица государства и поклонники творчества артиста. Российский президент Владимир Путин отметил, что Армен Борисович был великим актером и удивительно обаятельным человеком, а его смерть - это большая утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах.

Бывшая жена артиста, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что после смерти артиста «театр больше не будет прежним».