Опубликован первый том мемуаров Барака Обамы

Экс-президент США Барак Обама. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Барак Обама, оставивший пост президента США в 2016 году, продолжает писательские изыскания: сегодня поступил в продажу первый том его очередной книги «Земля обетованная».

Том целиком посвящен периоду первого президентского срока президента, проведшего в Овальном кабинете Белого дома в общей сложности 8 лет.

Из-под пера 44-го главы американского государства вышел уже почти десяток произведений. И в рамках подписанных после ухода из Белого дома контрактов с книжными издательствами Обама продолжает много писать, не принимая участия в политической жизни США.

В «Земле обетованной» Обама уделил внимание и России, заявив об утрате ею статуса сверхдержавы.

Автор уверен, что Россия всегда была настроена против США. В качестве доказательств этих слов он приводит «блокировку РФ поддерживаемых Штатами инициатив в Совбезе ООН» и «активизацию усилий по предотвращению стран, выходивших в социалистический блок из орбиты российского влияния».

Слабыми сторонами РФ автор считает нехватку военных баз за рубежом и союзников.

- России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему, не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире, — сделал вывод Обама.

Зависимость России от экспорта углеводородов, газа, других полезных ископаемых и оружия он также отнес к слабым сторонам нашей страны.