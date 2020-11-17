«Театр потерял великого художника»: друзья и коллеги скорбят по Роману Виктюку

Коллеги выразили слова соболезнования в связи со смертью Романа Виктюка Фото: Евгения ГУСЕВА

Не успели проститься с Арменом Джигарханяном, как театральный мир сотрясла еще одна печальная новость – не стало Романа Виктюка. Его сердце остановилось на 85-м году жизни.

Коллеги по сцене, те кто знал Виктюка, дружил с ним и являлся частью творческой семьи, поделились своими воспоминаниями.

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина совсем недавно виделась с режиссером.

- Я ходила к нему на премьеру спектакля «Мелкий бес», это было осенью. Он нормально себя чувствовал, - вспоминает Талызина в беседе с ФАН.

Она, как и многие другие, очень расстроена утратой. Для нее Роман Виктюк был не только коллегой, но и образцом человека, который досконально знает свое дело.

- Умер великий режиссер. Он театр знал, как никто. Театр был его страстью, его религией. Он умел и делал произведения, делал артистов, делал чудеса, - заключила Талызина.

А для актера театра и кино, певца и телеведущего Михаила Боярского Роман Виктюк был близким другом.

- Я с огромным уважением отношусь к Ромке… Театр потерял великого художника. Сейчас такие потери идут, что просто даже не знаю. Я очень переживаю по этому поводу, конечно. Мы с ним были хорошими друзьями, — сказал Боярский RТ.

Cлова соболезнования летят со всех сторон. Актеры, режиссеры, певцы вспоминают о личной знакомстве с Виктюком, о его заслугах и западающих в самую душу работах

А вот российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Збруев был не в курсе печальной новости. Услышав известие, он не сразу нашелся, что сказать.

- Ой, ой, ой, ребята! Какой кошмар! Как же так! Это ужасно. Я сейчас, конечно, ничего сказать не могу, - расстроился Збруев.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Роман Виктюк был госпитализирован 28 октября. У него диагностировали коронавирус. Даже свой день рождения он встречал в клинике. 17 ноября он умер в клинике.

Предварительно, причиной смерти стало осложнение после коронавируса.

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