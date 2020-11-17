«Есть дочка. Жили не вместе»: почему Роман Виктюк скрывал семью и внуков

Режиссер Роман Виктюк. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня в Театре Романа Виктюка не стали отменять спектакль. Актеры вышли на сцену, узнав о смерти своего мастера, основателя и худрука Романа Виктюка. «Спектакль «Танго» состоится. В его честь и его память. Потому что для Романа Григорьевича не было ничего важнее его театра, театра вообще», - обратились к зрителям актеры. А мы изучили интервью Романа Виктюка за разные годы. Если в официальной биографии режиссера обозначено – женат не был, детей нет. То в зрелые годы звучали редкие откровения Романа Григорьевича о взрослой дочери и внуках, которые живут во Львове – Виктюк родом из этого города. Мы собрали цитаты – правила жизни режиссера.

О любви и вере

«Человек способен любить других без сомнения - это ему дано свыше. Но не полюбив себя, невозможно любить других. Как можно благоговеть перед другими, не познав себя? Я греко-католик, наша семья очень религиозна. Я встречался с Папой и получил от него благословение. Для меня это имело колоссальное значение».

О тайной семье

«Есть дочка. Во Львове. Всё чудно, всё хорошо... Почему их всех надо держать на расстоянии? Идёт энергия отрицательная. И если в тебя она не попадает, то бьёт по близким - по тем, кто рядом. Это самое страшное, а многие не понимают. И только удивляются потом: не болел, не болел — и вдруг…. А я говорю: был удар. Вы смогли защититься, и этот удар пошёл на человечка рядом. Вы поймите, злая и агрессивная энергия чужих всегда снимает покровы света с близких людей, а я этого не хочу делать. Мы действительно живем не вместе, но на юбилей они ко мне приезжали… Внуки для меня поистине самые святые».

Роман Виктюк во время репетиции спектакля, 1992 год. Фото: Мамонтов Сергей/Фотохроника ТАСС

О стиле и ярких пиджаках

«Я же из Советского Союза, времен серых костюмов. Когда мы впервые поехали с Люсей Гурченко в Италию, на нас были надеты китайские джинсовые одежки. И когда я встретился с великим модельером Карлом Лагерфельдом, то чуть с ума не сошел. В то советское время мы не могли предположить, что будем одеты в какие-то бренды. И сейчас, когда я могу себе это позволить, я счастлив».

О свободе и счастье

«Счастье — это пауза между двумя несчастьями. Впереди и сзади. Всё! А ты только эту паузу должен заполнять своей прозрачностью, а не чернотой. Не мыслями о том, чтобы достичь каких-то карьерных успехов… Я ставил только те пьесы, которые мне были по душе… 72-й год — 50 лет со дня образования СССР. Ефремов мне звонит: «К дате надо поставить спектакль, только ты знаешь, что нужно, через месяц мне скажешь». Я говорю: «Зачем, я сейчас скажу - Франко, «Украденное счастье». Он удивился: «Это тот испанец?» Я постарался объяснить, что это всё-таки великий украинский драматург и поэт. И он согласился… Вечером, в день премьеры приезжает Политбюро на спектакль — афиша: «К 50-летию образования СССР. Спектакль «Украденное счастье». Ефремов сказал мне: «Ты нас всех в тюрьму отправишь».

Роман Виктюк осенью 2019 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О премиях

«Много лет назад, когда Березовский основал первую премию «Триумф», они тут же ко мне кинулись, а я отмахнулся: «Не имею к этому отношения». И потом, когда все, кто получал от Березовского деньги, стали уже его гнобить и кричать, какой он нехороший, я сказал: «А теперь возвращайте. Вам не стыдно?» — А мы уже потратили. Так если б вы не брали, то вы бы и не тратили. Я к премиям этим не имею никакого отношения и не хочу иметь. Но у меня же есть всякие награды, которых нет ни у кого - это Европейская премия по режиссуре. И не одна. И я единственный, у кого два звания: народный артист Украины и России. Ни у кого нет! Я же не кричу об этом».

Об эпатаже и жестком характере

«Жестким я могу быть лишь с людьми, которые невнимательны, забывчивы или увлекаются на стороне другими делами. А сейчас соблазнов много. Доллар - фантом, который притягивает, портит и убивает. Как и кино, сериалы, телевидение, корпоративы убивают сегодня талант. Это очевидно… Очень просто и легко придумать что-то, если нельзя расшифровать (в ответ на слухи об эпатажности – прим. Авт). Если есть тайна, если есть свет в человеке, который другие люди не могут ухватить - вот тогда и придумывается всякая глупость. Я поставил больше двухсот спектаклей, и поверьте, если бы они все были эпатажными, их бы никто никогда не увидел. У меня есть постановки, которые шли и идут по 25, 27 лет».

О возрасте и старости

«Возраст – это бестактность времени, ошибка природы. Режиссеру всегда должно быть 19, потому что он всегда начинает. Потому я и кричу все время, что мне девятнадцать - все уже выучили. И если у режиссера есть опыт и знания, то он безумно много теряет. Потому что в нем пропадает детское восприятие жизни, и в расчет входит сознание. А должно быть все первородно! Если мне всегда 19 - у меня все как в первый раз. Никакого «итого» в жизни, как в бухгалтерии, я подводить не буду - все ведь еще только впереди!»

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