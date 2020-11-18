Протесты в Белоруссии, последние новости на 18 ноября 2020: что сейчас происходит в Республике

Участники акции оппозиции в Минске. Фото: Иван ИВАНОВ

Последние новости о протестах в Белоруссии на 18 ноября 2020 года:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о стихийный мемориалах во дворах Минска. В последние дни они стали камнем преткновения между протестующими и представителями власти. Речь идет о фотографиях и свечках, которые люди несли на "Площадь перемен" (а после и в другие точки города) в память о погибшем Романе Бондаренко. Мужчина был избит людьми в масках и скончался в больнице.

- Минск нельзя превращать в кладбище. И вот этих стихийных мемориалов во дворах не будет, как и гражданской войны. И такого мнения придерживаются 99,9% наших граждан, - заявил Лукашенко.

Лукашенко также поручил мэру столицы Владимиру Кухареву "навести порядок в Минске". Для этого президент призвал подчиненного "разработать в горисполкоме соответствующий проект постановления".

На эти слова отозвался помощник президента по городу Минску Александр Барсуков. Он уточнил сроки ислонения поручения - одна неделя. И добавил, что "никто и ни с кем церемониться не будет".

Мэр Минска, в свою очередь,рассказал "об огромном количестве жалоб" от людей. Заявителей не устраивает большое скопление неизвестных во дворах:

"Раздаются крики, и они мешают отдыхать. Жители также сообщают о том, что заняты во дворах детские и спортивные площадки, на которых происходят незаконные мероприятия".

Глава белорусского МИДа Владимир Макей сообщил, что страна готовит ответные меры на возможное расширение санкций Евросоюза. Он пообещал адекватную, но при этом чувствительную реакцию для европейских партнеров. Министр подчеркнул, что Минск не был инициатором этих вызовов.

Вместе с этим чиновник доложил президенту, что Белоруссия временно прекращает диалог с Европейским союзом по вопросу прав человека.

Мнение о событиях в стране, по просьбе журналистов, высказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. На вопрос об отношении к применению силы к протестующим Песков заявил, что "жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестующих, является недопустимой". Однако представитель Кремля считает, что в отношении правоохранителей "провокации имеют место быть".

Российская сторона внимательно следит за происходящим в республике, так как Белоруссия является для России союзным государством, уточнил Песков.

- Мы хотим видеть Белоруссию спокойной, стабильной и процветающей, и мы надеемся, что так оно и будет, - заявил представитель Кремля.