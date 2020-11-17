Белоруссия готовит ответные меры на возможное расширение санкций Евросоюза

Белоруссия готовит ответные меры на возможное расширение санкций со стороны ЕС Фото: Евгения ГУСЕВА

Белоруссия готовит ответные меры на возможное расширение санкций со стороны Евросоюза. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил глава министерства иностранных дел республики Владимир Макей.

-Будьте уверены, что эти инициативы в случае их принятия нашими коллегами из Европейского союза не останутся без ответа со стороны Белоруссии. Реакция республики будет адекватной и спокойно, но очень чувствительной для наших европейских партнеров. Еще раз повторю: не мы были инициаторами - мы лишь старались, как нам кажется, адекватно реагировать на эти вызовы, - предупредил министр во время совещания у президента Александра Лукашенко по вопросам внешней политики, пишет БелТА.

Напомним, что 6 ноября ЕС ввёл санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына Виктора, а также еще 14 белорусских официальных лиц. Их активы в Европе заморозили и запретили им въезд в страны Европейского союза.

После гибели Романа Бондаренко - участника белорусского протеста – Евросоюз сообщил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал применение силы к протестующим на территории Белоруссии. Он отметил, что жестокость недопустима, однако не следует исключать факты провокаций. Песков также сказал, что Белоруссия должна быть «свободной от какого-либо влияния извне».