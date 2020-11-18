В Перу за неделю к власти пришел третий по счету президент

Eсли Сагаста сумеет удержаться в кресле временного президента, а волна протестов не вспыхнет с новой силой, выборы нового главы государства пройдут в Перу весной следующего года Фото: REUTERS

Президенту Перу Мартину Вискарре припомнили старые грехи и обвинили в коррупции: утверждают, что в 2011-2014 годах, занимая пост губернатора региона Мокегуа, он не гнушался откатами и в общей сложности получил от строительных подрядчиков без малого $650 тысяч.

После процедуры импичмента действующему президенту его место, согласно конституции государства, занял спикер парламента Мануэль Мерино. Такой расклад не устроил многочисленных сторонников опального президента, и они вышли на улицы.

Мирные протесты быстро превратились в стычки с полицией с камнями с одной стороны и слезоточивым газом с другой. В результате беспорядков погибли как минимум 2 студента, около сотни человек получили различные травмы, десятки попали в больницы.

После того, как депутаты узнали о протестах и беспорядках, они срочно отправили Мерино в отставку с поста временного президента, а на его место выбрали 76-летнего Франсиско Сагасту в надежде, что эта кандидатура удовлетворит все стороны.

Предполагается, что если Сагаста сумеет удержаться в кресле временного президента, а волна протестов не вспыхнет с новой силой, выборы нового главы государства пройдут в Перу весной следующего года.