Путин предупредил губернаторов об ответственности за приукрашивание ситуации

Президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции в резиденции Ново-Огарево. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Собрав членов правительства на очередное совещание по борьбе с коронавирусом, Владимир Путин не стал ограничиваться докладами ответственных за эту работу чиновников. Он попросил подготовить свои исследования активистов Общероссийского народного фронта, в буквальном смысле отправив их на передний край. И отчет главы исполкома ОНФ Михаила Кузнецова существенно отличался от содержания докладов других выступающих.

- Первая и самая резонансная проблема, с которой сталкиваются люди, - это дефицит лекарств в аптеках, - заявил Кузнецов. - Мы взяли методические рекомендации Минздрава, где перечислены препараты, и провели опрос аптек, пока это 3,5 тысыячи аптек, которые мы прошли во всех регионах, но к концу недели выйдем за 10 тысяч аптек. По противовирусным препаратам - в 30% аптек отсутствуют вообще все противовирусные препараты, которые рекомендованы Минздравом. Препарат "Фавипиравир" отсутствует в 85% аптек. В 45% аптек отсутствуют все рекомендованные антикоагулянты. Самый востребованный антибиотик "Левофлоксацин" со всеми производными отсутствует в 73% аптек.

Решить проблему предлагается выдачей бесплатных лекарств болеющим на дому. Но и с тем, чтобы вызвать врача на дом, все непросто.

- Тяжело дозвониться в поликлинику, далеко не везде врачи приходят в первый день, - продолжал Кузнецов. - По результатам нашего опроса, 49% респондентов врач посетил в первый день вызова, 26% - во второй и третий день, 25% - врач посетил либо позже, либо опрошенные сами пошли в поликлинику, когда врач не пришел. Врачи успевают обработать до 70% вызовов на дом в день.

Улучшить ситуацию можно, обеспечив участковых врачей транспортом. Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе минздрава Михаилу Мурашко в экстренном порядке разобраться с этим вопросом. Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко было поручено решить проблему со связью - сделать так, чтобы дозвониться в больницу не было мучением.

Совещание больше двух часов, и каждый вопрос разбирался очень предметно. Результатом обсуждения выплат медикам за работу с коронавирусом стал еще и «подарок» студентам.

- Предлагаю предусмотреть дополнительную выплату на период до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые не трудоустроены в поликлиниках, но принимают участие в оказании помощи больным, - сказал Путин. - А именно для студентов вузов, ординаторов, аспирантов по медицинским специальностям в размере 10 тысяч рублей в месяц, а для студентов медицинских училищ – 7 тысяч рублей.

Подводя итог, президент обратил внимание, что пандемия не превратилась в стихийное бедствие и страна, несмотря на рост заболеваемости, в целом справляется с ней.

- Ситуация у нас действительно под контролем, - заявил Путин. - Мы прошли это всё весной, мы знаем, что и как нужно делать. У нас налажены методики работы, вакцины появляются. Достаточно информации о том, что и как нужно делать во время лечения коронавирусной инфекции. У нас совершенно другой инструментарий и другие возможности.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПУТИН

- В целом по стране ситуация, конечно, непростая, но контролируемая. В отдельных субъектах Федерации обстановка является сложной.

- Низкие показатели заболеваемости в других регионах также не должны нас успокаивать. Напротив, это может вызывать вопросы к качеству диагностики и своевременному выявлению болезни, к организации амбулаторного наблюдения и эффективности лечения на дому.

- Ни в коем случае не надо пытаться приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо, делать вид, что всё нормально. Благостные отчёты, замалчивания никому не нужны ни здесь, в центре, ни на местах.

- Задача всех глав регионов в ежечасном режиме оперативно решать возникающие проблемы, постоянно держать в поле зрения ключевые вопросы работы учреждений здравоохранения.

- Без проволочек нужно реагировать на нужды медицинских работников.

- Выплаты медикам, конечно, должны быть сохранены. Выплата будет производиться исходя из количества смен, в ходе которых работник участвовал в оказании медицинской помощи по диагностике и лечению больных коронавирусной инфекцией.

- В каждом регионе независимо от количества больных доступ к бесплатным лекарствам должен быть финансово обеспечен.