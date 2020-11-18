«Она жаловалась, что дети надоели»: подруга семьи рассказала, как жила горе-мамаша, убившая дочку и сына

Марина задушила своих детей подушкой. Фото: СОЦСЕТИ

В уме не укладывается, что должно произойти, чтобы родная мать вот так жестоко расправилась с собственными детьми. Напомним, поздно вечером 17 ноября 26-летний Ахмед* вернулся домой к бывшей жене в съемную квартиру на улице Тайнинской, что на северо-западе Москвы. Дверь была не заперта, и мужчина обнаружил мертвых сына и дочку в кровати. Диме* было всего 2 годика, Оле* - 5 лет. Мама малышей, пьяная в хлам, ничего не смогла объяснить. А когда приехали полицейские, у женщины случилась истерика, после которой ее увезли в психиатрическую клинику. Спустя сутки, 18 ноября, было установлено, что дети были задушены. В тот же день Мария признала вину.

О том, что случилось, женщина рассказывает следователям с полным хладнокровием. Она не плачет и, похоже, даже не сожалеет о случившемся.

- Это спонтанно как-то произошло. Мне пришла в голову мысль об убийстве детей. Они как раз спали. Я взяла подушку и сначала задушила дочку, потом сделала то же самое с сыном. После этого я выпила весь алкоголь, который был дома, - такие показания женщина дала следователям.

Может показаться, что женщина какая-то алкашка, и что это история про пришедшую к ней «белочку». Но на самом деле это не так. Марина до последнего момента вообще не употребляла алкоголь и со стороны казалась идеальной мамочкой.

- С мужем будущим она познакомилась в 2013 году. Ей тогда всего 18 было, и она училась на первом курсе экономического факультете в ГУНГ (Государственный академический университет гуманитарных наук Ред.) Он в тот год только переехал в Москву из Узбекистана и работал барменом. В ночном клубе они впервые и встретились, - рассказала «КП» Наталья, подруга семьи.

По словам друзей, это была настоящая любовь.

- Она ради него на все готова была, и он в ней души не чаял. Почти сразу он сделал ей предложение. Она коренная москвичка, отец у нее ученый какой-то и, сами понимаете, мигранта простого он не рад был рядом с дочкой видеть. Но ее наставления родителей вообще не волновали. Через год она забеременела, и они расписались, - продолжила рассказ Наталья.

Отец Марины на свадьбу не пришел. Но подарок дочке сделал — трехкомнатную квартиру в центре Москвы.

- Они с мужем после рождения дочки недолго там пожили. Несмотря на то, что он вкалывал, чтобы семью прокормить, денег не хватало. Тогда они и приняли решение сдавать эту квартиру в центре и жить на съемных, - рассказала Наталья.

По словам друзей, жили супруги дружно, но лишь до той поры, пока женщина не забеременела вторым ребенком.

- Она не хотела так рано рожать второго. Мечтала выйти на работу, пожить для себя хотя бы немного. После родов ей с двумя детьми стало еще сложнее справляться. Она постоянно с ними была одна. Жаловалась, что больше так не может. Муж, на тот момент он стал работать бариста (специалист по приготовлению кофе), и уже оформил гражданство РФ, возвращаться домой очень поздно. Дедушка в жизни внуков не участвовал, а бабушка умерла за год до рождения второго ребенка, - рассказала Наталья. - Про бабушку и дедушку из Узбекистана я лично ничего не знаю. Короче, детей она тянула одна. В какой-то момент ей все это надоело.

Летом Марина подала на развод. Но даже после суда с мужем они продолжали жить вместе.

- Не знаю, помирились они или нет, но жили они в этой съемной квартире. Она, кстати, однокомнатная, - добавила подруга семьи.

По одной из версий, у молодой мамы могла быть послеродовая депрессия. Следователям ее муж рассказывал о перепадах настроения и апатии к жизни, на которые жаловалась супруга. Но почему-то за медицинской помощью женщина так и не обратилась.

В ближайшее время ей предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Уже завтра, 19 ноября, суд изберет ей меру пресечение. Следствие настаивает на аресте.

ОФИЦИАЛЬНО

- Уголовное дело возбуждено по части 2 стать 105 УК РФ «Убийство двух малолетних». По подозрению в совершении преступления задержана мать малолетних, которая в ходе допроса полностью признала свою вину, а также сообщила следствию, что внезапно приняла решение об убийстве своих детей, - прокомментировала Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

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