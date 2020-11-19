Леонид Рошаль после совещания в Кремле: Да, не хватает врачей, лекарств, «скорых». Но у нас нет права сдаваться и отступать

Леонид Рошаль Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

- ... Леонид Михайлович! В среду, 18 ноября, был поставлен печальный рекорд (хотя, я знаю, медики не любят это слово) - за сутки число летальных исходов от заболевания ковидом в стране выросло на 456 человек и достигло отметки 34387.

- Да, цифры, в самом деле, - ужасные.

- Владимир Путин, выступая в этот день на совещании с членами правительства, сказал буквально следующее: «Количество новых случаев выявления болезни растет, мы это видим по цифрам, к сожалению, растет количество тяжелых осложнений. Самое тревожное – повышается уровень смертности».

- Я могу сказать, что сейчас никому не позавидуешь – ни президенту, ни правительству, ни министерствам, ни народу российскому. Несмотря на то, что в Европе и других странах ещё хуже. За рубежом тоже ничего хорошего. Но, нам важно, как у нас. Потому что цифры говорят все время за себя – и по увеличению числа в целом количества заболевших, и по числу тяжелых, и по числу умерших. Это много, конечно.

- Я почему именно вам позвонил? Потому что знаю, что Национальная медицинская Палата России по регионам очень мощно работает. И в среду на совещании у президента как раз обсуждались проблемы, с которыми люди сталкиваются на местах... Это нехватка врачей, острый дефицит лекарств. Хотелось бы поддержки, что ли, и от Доктора Мира, от вас - нашим регионам.

- Я не знаю, обратили ли вы внимание на выступление Общероссийского народного фронта (ОНФ). (Леонид Рошаль - сопредседатель Центрального штаба этой общественной организации. - А.Г.) Руководитель Исполкома ОНФ М.Кузнецов привёл объективные цифры.

Наши активисты очень серьезно подошли к проблемам и посмотрели, проанализировали многие показатели, позиции - как по наличию противовирусных препаратов, антикоагулянтов, антибиотиков в регионах, так и по гормональным препаратам, - где хорошо, где плохо, есть ли дефицит лекарств - и каких - в системе лечения в амбулаторных условиях.

- Да, я в курсе.

- Был составлен список из почти двух десятков препаратов, в которых остро нуждаются наши регионы. Самое сложное положение - в 27 областях, уже оперативно организована доставка лекарств в 27 регионов. Это и в Волгоградскую, Тульскую, Курганскую, Саратовскую области, в Бурятию, Северную Осетию и так далее.

Теперь эту систему - комплексного и оперативного обеспечения лекарствами - причём, под жестким контролем ОНФ - надо запустить и по всей стране.

- А в чем причина этого лекарственного сбоя?

- На совещании у президента говорилось, что не везде вовремя произведены закупки. Это - и безалаберность, и нехватка средств.

- Зато Путин на совещании хвалил волонтеров - большие надежды возлагал на студентов-медиков.

- Это было сказано правильно. В общем, очень хорошо стали работать волонтеры. Сейчас на самых сложных участках их до 6 тысяч.

Ещё что очень важно, что народ остро волнует - это время ожидания приёма врача. Были приведены примеры, когда больные без медицинской помощи находились до 3 суток - это в Хабаровском крае, а в Еврейской автономной области ожидание составляло двое суток.

- И так во многих регионах?

- К счастью, нет - есть территории, где медики довольно быстро принимают тех, кто нуждается в их помощи, сами выезжают по вызову. В Забайкальское крае на это уходит 2 часа, в Санкт-Петербурге, в Белгородской области – 3 часа.

- То есть, при одних и тех же условиях - разные показатели.

- Здесь все дело - в состоянии и в организации здравоохранения на местах.

И, конечно, растет нагрузка на врачей. Ну, о кадровой проблеме - и Национальная медицинская палата, и Общероссийский народный фронт говорили давно, и сейчас мы не упускаем это из виду.

Бывает такое, что врачи в день успевают выполнить только до 70% поступивших в поликлинику вызовов на дом. Причина - очень сильно перегружены, и плюс - многолетний кадровый дефицит в первичном звене. Были случаи, когда врач приходил только на 9-е сутки.

В числе важных проблем - обеспечение врачей транспортом. Сейчас текущая, как мы говорим, потребность составляет около 3 тысяч машин.

И ещё раз спасибо волонтерам - более тысячи их - на личных автомобилях - возят докторов на вызовы.

- Помните, в 1990-е, когда был кризис, когда «скорых» даже в Москве не хватало, а те, что были, нечем или не на что было заправлять, не было бензина - и тогда военных просто привлекли.

- Если честно, когда военных привлекли, я не помню.

- В 1990-е годы, когда дело было совсем швах.

- Волонтеров привлекают также для работы в поликлиники и в колл-центры. Надеюсь, это избавит людей от другой беды, когда они часами не могут дозвониться до медучреждения.

Я сам здесь куда-то звонил, очень долго ждал. И сейчас, где колл-центры работают, где-то даже и за 10 минут можно получить ответ.

И еще важное направление - дистанционная врачебная консультация.

Считается, что это один из таких нормальных, хороших методов. И он уже в семидесяти одном регионе страны внедрён и удачно используется. А всего где-то более 3 тысяч врачей этим занято.

Ну, и со «скорой помощью» - тоже проблема. Дозвониться иногда бывало сложно.

- У вас есть данные - где с этим плохо, где - хорошо?

- Лучше сейчас - в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Карелии, Свердловской области. Хуже – в Иркутске, Новосибирске, Воронежской области и так далее - не буду все регионы перечислять.

В общем, замечу, что есть, над чем работать сейчас, и мы собираем все силы, для того чтобы удовлетворить потребность народа.

- Президент обратил внимание, даже была полемика у него с Голиковой, что результаты тестов должны быть известны не позже, чем через 48 часов. Владимир Путин прямо так и сказал - вот человек двое суток ждёт, что покажет тест, предположим, что он уже болен - и все это время ходит на работу, пользуется транспортом, заражает людей..

- Я интересовался этой проблемой. В других странах, где тоже есть проблемы с ковидом, ответ получают гораздо быстрее и позаимствовать методику можно не только у Израиля.

Конечно, когда ждешь этого ответа, результата теста на ковид долго - возникают проблемы.

Замечу ещё, что в данном случае Общероссийский народный фронт выступил довольно остро и принципиально. И по этому поводу Президентом России были даны поручения.

Я в самом начале сказал, что не завидую президенту, правительству и министерству. Ну, что сделает Мурашко, если, действительно, не хватает врачей? Ну, не хватает!

Мы же активно занимались оптимизацией, начиная с Зурабова. (Был министром здравоохранения. - А.Г.) Если есть проблемы - с лекарственным обеспечением, если есть проблемы в других министерствах - с закупками этого всего... Это в целом государственная проблема.

Но, самое главное, сделать нам нужно правильные выводы из этой ситуации. В том числе - и при формировании бюджета, которое сейчас идет в Госдуме.

И, даже понимая всю сложность экономической ситуации, в минус нам уходить нельзя ни в коем случае. 5-6% ВВП обязательно нужно оставлять на здравоохранение.

Эта инфекция уйдет, другая придет, и что еще будет, неизвестно. Мы должны, прежде всего, заботиться о здоровье народа и создать систему «биологической безопасности» и не только. Мы понимаем: чтобы деньги были, надо, чтобы промышленность заработала, а чем больше будет различных ограничений, тем хуже и промышленности, и всей экономике. Сложно...

- Но мы прорвемся, Леонид Михайлович?

- А куда деваться? Не было таких ситуаций, чтобы не прорвались. Немцы в 1941-м стояли у стен Москвы, и что же? Мы столицу отстояли! Мы прорвались!

И много таких исторических событий. И чума была, и холера была, и проказа была – прорывались, и много других инфекций – тоже прорвались. И с этой - справимся.

Но - нужно время.

И важно еще, с какими потерями выйдем из этой пандемии. Очень хотелось бы, чтобы они были минимальными. И мы будем все делать для этого.

Да, не хватает врачей, лекарств, «скорых». Но у нас нет права сдаваться и отступать.

И прошу еще и еще раз: не забывайте про маски и, если заболели, даже легкой острой респираторной инфекцией, - не ходите в поликлинику, а лучше вызовите врача на дом, и без дела не глотайте антибиотики.

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