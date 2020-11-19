Красное не надевать, лучше нарядиться блестящей учительницей: Барановская, Хилькевич и Арзамасова знают в чем встречать 2021 год

Анна Хилькевич в платье самого любимого цвета белого металлического Быка — символа 2021 года Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В этом году большинство модниц наряды на новогоднюю ночь будут выбирать в интернет-магазинах. Пора уже делать заказы, чтобы вовремя получить желанные обновки. Мы изучили советы ведущих мировых дизайнеров – и нашли наряды, в которых они рекомендуют встречать новогоднюю ночь в гардеробах наших знаменитостей.

5 советов от топ-стилиста

Анвар Очилов дает рекомендации для выбора наряда на главную ночь года.

- 2021 – год белого металлического Быка. Решено, что удачу принесут зеленый, белый, цвет металла – оттенки серебро или золото. Красное – не надевать! Бык этот цвет не любит. Не провоцируйте.

- Если для новогодней ночи вы решили не разоряться на обновку – разумно, ведь корпоративов не будет. Можно выбрать красивую бижутерию – важно, чтобы она была массивной. Крупные золотистые или серебряные аксессуары помогут создать обновленный праздничный образ даже из обычного наряда.

- Пожалуйста - никакой кожи. Кружева, бахрома – то, что нужно

- Актуальным будет стиль модной учительницы. Пиджаки, рубашки, черно-белая гамма платьев. Кружевной воротник – очень модно и стильно.

- Блески, пайетки в нарядах – тренд новогодней ночи.

Фонари горят ярче елок

Елизавета Арзамасова - стройная актриса, при росте 170 сантиметров носит еще и каблуки – вот на такой фигуре весьма выигрышно смотрятся самые модные рукава сезона. Они должны быть пышными, широкими. Фонарики или бутоны, как у Лизы, делают платье, блузку нарядной. Особенно, когда они из прозрачной ткани. Объемные рукава сейчас в коллекциях главных мировых домов моды.

Елизавета Арзамасова примерила наряд самого модного кроя этой зимы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пайетки правят балом

Певица Жасмин всегда одета «с иголочки» - точнее согласно главным модным трендам. На этом фото артистка в праздничном образе с сыном Михаилом. У Жасмин идеальный образ для встречи 2021-го года – нужный цвет и фактура костюма. Зеленый наряд с легким блеском называют главным цветом Снегурочек за новогодним столом

Жасмин рядом с сыном блестит как елка Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Зеленая на праздник к нам пришла

Элегантная Юлия Барановская, благодаря нескольким штрихам дизайнера превратила платье актуального цвета в новогоднее. Яркая вышивка на воротнике – можно сделать самой, заказать отделку в ателье или заказать в интернет-магазине готовый накладной воротник. Широкий пояс может быть любым – однотонным или расшитым камнями, пайеткам, бусами: главное, чтобы в этом случае он сочетался с воротником

Юлия Барановская превратила платье в праздничное с помощью пояса и отделки воротника Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Детали решают все

Светлана Лобода демонстрирует как привычный (на первый взгляд) наряд можно сделать праздничным с помощью стильных массивных украшений. Понятно, что у звезды Versace, Saint Laurent. Но мы обойдемся более бюджетными вариантами – главное заказывать проверенные бренды.

Лобода знает толк в украшениях Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Стильная учительница

Ирина Пегова в образе той самой «учительницы», которую называют модной уважаемые стилисты. Здесь и элегантное платье, и кружевной воротник, и черно-белая гамма – все как рекомендуют дизайнеры. На первый взгляд - странно встречать новый год в черном. Но на второй (модный взгляд) – это элегантно и нарядно.

Ирина Пегова — настоящая праздничная учительница Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Металлические звезды

Наступает год белого металлического Быка. В тренде вот такой оттенок платья – как у певицы, участницы «Голоса» Саши Кругловой на фото. Это платье итальянского бренда Emilia Delora. Саша рассказывает kp.ru: «К выбору новогодних нарядов всегда подхожу ответственно - ориентируюсь на то, какой год будем встречать. С одним нарядом уже определилась, другой продолжаю искать». Анна Хилькевич также знает толк в выборе праздничного платья — серебристая «комбинация» часто мелькала в новых модных коллекциях.

Певица, участница «Голоса» Саша Круглова в металлическом платье с модным теперь запахом. Фото Филипп Гончаров

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