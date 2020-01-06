"Ноги все длиннее и длиннее": Светлана Лобода загорает в черном бикини у океана

Светлана Лобода после напряженного гастрольного графика решила взять паузу в работе и провести время с самыми близкими. Вместе с дочками - Евой и Тильдой - певица отправилась к океану.

Последний месяц 2019 года выдался особо насыщенным для Светланы Лободы. Певица отрабатывала один концерт за другим, собирая полные площадки и впечатляя зрелищным шоу и яркими выступлениями. Проведя на корпоративах часть новогодних праздников, певица вместе с наследницами уехала погреться под теплыми лучами южного солнца.

lobodaofficial Magically start of New Year

Артистка разместила в блоге фотографию, на которой позирует в черном бикини на берегу океана. Звезда не стала указывать свое место отдыха, кратко подписав снимок: "Волшебным образом начала Новый год".

Поклонники порадовались за свою любимицу, забросали ее вопросами и стали на все лады расхваливать ее безупречную фигуру. Не секрет, что вокалистка, чтобы поддерживать себя в форме, много времени проводит в спортзале.

"Светлана Сергеевна, вы как всегда прекрасны!", "Шикарная фигура", Отличного тебе отдыха", "Вы потрясающая!", "Ноги все длиннее и длиннее", "Богиня, обожаю", "Так красиво", "Суперзвезда и океан", "Океан и ноги, бесконечные ноги. Больше ничего не видно", "Какой океан?", "А Тилль с вами?", - интересуются пользователи соцсети, которые до сих пор не отошли от трогательного видео, которое разместила Лобода по случаю Дня рождения солиста группы Rammstein.

Певица опубликовала ролик, в подписи к которому поздравила музыканта: "С Днем рождения, мой Тилль Линдеманн. Специально для тебя".

lobodaofficial extra f r dich

Напомним, именно Линдеманна называют отцом младшей дочери Светланы Лободы, которую зовут Тильда. Именно Тилль забрал певицу из роддома после рождения малышки. Сама Лобода свою личную жизнь не комментирует, но регулярно посещает концерты Rammstein.