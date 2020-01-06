2020-01-06T21:37:01+03:00
Звезды

"Ноги все длиннее и длиннее": Светлана Лобода загорает в черном бикини у океана

37-летняя певица наслаждается отдыхом в теплых краях
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments4
37-летняя певица наслаждается отдыхом в теплых краях37-летняя певица наслаждается отдыхом в теплых краяхФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Светлана Лобода после напряженного гастрольного графика решила взять паузу в работе и провести время с самыми близкими. Вместе с дочками - Евой и Тильдой - певица отправилась к океану.

Последний месяц 2019 года выдался особо насыщенным для Светланы Лободы. Певица отрабатывала один концерт за другим, собирая полные площадки и впечатляя зрелищным шоу и яркими выступлениями. Проведя на корпоративах часть новогодних праздников, певица вместе с наследницами уехала погреться под теплыми лучами южного солнца.

lobodaofficiallobodaofficial
Magically start of New Year
86670 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Артистка разместила в блоге фотографию, на которой позирует в черном бикини на берегу океана. Звезда не стала указывать свое место отдыха, кратко подписав снимок: "Волшебным образом начала Новый год".

Поклонники порадовались за свою любимицу, забросали ее вопросами и стали на все лады расхваливать ее безупречную фигуру. Не секрет, что вокалистка, чтобы поддерживать себя в форме, много времени проводит в спортзале.

"Светлана Сергеевна, вы как всегда прекрасны!", "Шикарная фигура", Отличного тебе отдыха", "Вы потрясающая!", "Ноги все длиннее и длиннее", "Богиня, обожаю", "Так красиво", "Суперзвезда и океан", "Океан и ноги, бесконечные ноги. Больше ничего не видно", "Какой океан?", "А Тилль с вами?", - интересуются пользователи соцсети, которые до сих пор не отошли от трогательного видео, которое разместила Лобода по случаю Дня рождения солиста группы Rammstein.

Певица опубликовала ролик, в подписи к которому поздравила музыканта: "С Днем рождения, мой Тилль Линдеманн. Специально для тебя".

lobodaofficiallobodaofficial
extra f r dich
117929 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, именно Линдеманна называют отцом младшей дочери Светланы Лободы, которую зовут Тильда. Именно Тилль забрал певицу из роддома после рождения малышки. Сама Лобода свою личную жизнь не комментирует, но регулярно посещает концерты Rammstein.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Светлана Лобода: досье kp.ru»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В пострадавших от пожаров районах Австралии пошел дождь, но власти предупреждают – это временная передышка
Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Кальяри» в серии А Чемпионата Италии
Турецкие войска направлены в Ливию не участвовать в боевых действиях, а обучать бойцов
Уволенный Трампом Джон Болтон готов дать показания по импичменту
В НАТО призвали Иран воздержаться от провокаций после убийства генерала Сулеймани
Харви Вайнштейн пришел на первое заседание суда с ходунками
В Нигерии пираты взяли в заложники трех моряков с нефтяного танкера: среди похищенных могут быть россияне
Армия Хафтара вошла в родной город Кадаффи Сирт и взяла под контроль порт
Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия
В ОАЭ вводят многократные туристические визы сроком на пять лет
В Иране пригрозили США «вторым Вьетнамом» в случае отказа вывести войска из региона
Первая женщина астронавт Британии считает, что инопланетяне могут жить среди людей на Земле
Ставки по ипотеке достигли исторического минимума
Серийный насильник заманил в квартиру 195 мужчин под предлогом зарядить их телефон
Синоптики рассказали, какую погоду ждать в сочельник и на Рождество
«Вы когда-нибудь видели такое море величества, Трамп?»: Глава МИД Ирана опубликовал фото переполненных людьми улиц на церемонии прощания с Сулеймани