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Юлия Барановская наконец раскрыла подробности личной жизни

Многодетная мать не понимает, почему женщина должна выстрадать свое счастье
Ольга ЛибгардтОльгаЛибгардт
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Многодетная мать не понимает, почему женщина должна выстрадать свое счастье

Многодетная мать не понимает, почему женщина должна выстрадать свое счастье

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Барановская впервые раскрыла детали личной жизни. Многодетная мама также рассказала об обмане Андрея Аршавина. Телеведущая намекнула, что футболист оставил ее после расставания без средств к существованию.

Юлия Барановская держит личную жизнь за семью печатями. Однако на днях решилась на откровение, раскрыв малоизвестные детали расставания с футболистом Андреем Аршавиным. "Я мало того, что не поставила подпись под браком… Я ни на что не претендовала. Потом я поставила подпись под одним мировым договором. Полностью меня обманули. Под вторым. Когда ты любишь, то продолжаешь верить", - заявила многодетная мама в эфире YouTube-шоу "Конечно, Вася".

Как отметила звезда, она не понимает, почему в России в букварях пишут: "Мама мыла раму". "Почему не мама ела краба?", - задалась она вопросом.

А потом в сердцах воскликнула: "Почему мы должны все время счастье выстрадать? Я в один день реально осталась без всего. Дети говорили: «Мам, пойдем к банкомату, вдруг наши карточки заработали». Они не работали и не работают до сих пор. Кстати, хожу иногда проверяю".

Юлия также сообщила, что не обделена мужским вниманием и часто ходит на свидания. Однако редко, когда романтические встречи переходят на более серьезный уровень отношений.

Барановская призналась, что не против сразу провести ночь с симпатичным кавалером. "Если это делать только на третьем свидании, то я останусь без секса. Со мной редко кто до третьего свидания доживает. Вот клянусь! Мне бы этот вопрос с удовольствием хотелось задать именно мужику. Правда! Пусть он честно ответит. Но что я могу с женской точки зрения сказать - не важно, когда давать, главное - дать хорошо", - считает 35-летняя звезда.

Она добавила, если сделать все хорошо, то на второе свидание мужчина "уже кольцо может притащить".

Ведущая также задалась вопросом, стоит ли доверять ухажерам, отказывающимся от выпивки. "Мужчина алкоголик - беда. Но в то, что мужчина вообще не пьет, я тоже не верю. Уж лучше пусть пьет по бокалу в день, чем не бухает вообще", - заявила Барановская.

Напомним, Юлия Барановская на протяжении девяти лет жила гражданским браком с футболистом Андреем Аршавиным. У них на свет появилось трое детей - сыновья Артем и Арсений и дочь Яна. Пара рассталась в 2013 году. Сейчас Барановская не афиширует, с кем встречается.

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