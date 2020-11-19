«Он сник и высох»: Близкие назвали истинную причину смерти Романа Виктюка

Роман Виктюк умер в больнице на 85-м году жизни, куда он был госпитализирован 28 октября Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Роман Григорьевич ушёл из жизни из-за коварного коронавируса. Такой вердикт озвучили СМИ коллеги Виктюка. Но, как выяснилось, легендарный театральный режиссер уже много лет сражался со смертельным недугом.

- У него же онкология была много лет. Виктюк всегда стойким и жизнерадостным был, а в последнее время что-то сник и высох, очень сильно похудел. Видимо, рак его медленно съедал. Но ковид добил...-рассказали kp.ru близкие покойного Романа Виктюка.-В больнице, куда Романа Григорьевича госпитализировали с коронавирусом, первую реанимацию Виктюк пережил. Мы думали уже, что страшное позади. Но потом ковид по сосудам ударил, у Виктюка случился инсульт. И вторую реанимацию Роман Григорьевич уже не перенёс.

Напомним, режиссер Роман Виктюк умер в больнице на 85-м году жизни, куда он был госпитализирован 28 октября.

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