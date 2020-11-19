Настоящее будущее: какие тренды будут определять облик жилых комплексов

Какие тренды стоят на повестке дня сегодня, как они влияют на жизнь в новостройках, и во сколько обходятся покупателям? Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Еще семь-восемь лет назад практически никто в стране толком не знал, как именно должно выглядеть комфортное жилье, и в каком направлении следует эволюционировать строительной индустрии. Но затем небольшая группа популярных блогеров-«урбанистов» сумела сформулировать основные приметы по-настоящему качественного проекта. Постепенно этот «стандарт», пусть и с большими изъятиями, перешел из среды хипстеров и городских активистов в поле деятельности профессионального сообщества. И те самые дворы без машин, умные дома, безбарьерная среда, нешаблонное озеленение и благоустройство превратились из модных фишек в широко девелоперскую распространенную практику. Какие тренды стоят на повестке дня сегодня, как они влияют на жизнь в новостройках, и во сколько обходятся покупателям? Эти вопросы оргкомитет премии Urban Awards задал представителям ведущих строительных компаний Москвы.

Кастомизация, конкуренция и цифровизация

Директор по маркетингу группы компании «Инград» Анна Соколова видит главный тренд современности в создании максимального комфорта для клиента. Это касается всех составляющих девелоперского продукта. Архитектура и проектирование подчиняются той же цели. «Застройщики все чаще применяют нестандартные архитектурные решения, направленные на эргономику и удобство проживания», – констатирует эксперт.

Бесконечные публикации урбанистов, то и дело демонстрировавших, какие трудности жизнь в новостройках доставляет людям с ограниченными возможностями, дали свои результаты. В ГК «Инград» уверяют: почти все девелоперы сегодня обращают внимание на организацию безбарьерной среды, комфортной для маломобильных групп населения. «Практически во всех современных домах входы выполнены на одном уровне с землёй либо обустроены удобные пандусы. Все чаще мы видим дублирование навигации на специальных тактильных табличках или плитке. Ширина лифтовых холлов, проходов в местах общего пользования также учитывает потребности граждан с ограниченными возможностями здоровья. Эти нововведения будут внедряться и дальше», – говорит Соколова.

В свою очередь, Иван Иванов, руководитель проекта Aquatoria, связывает ускоренное развитие строительных проектов в инфраструктурном и концептуальном плане с неуклонно возрастающей конкуренцией. «Сейчас мы в той реальности, когда у покупателя есть очень большой выбор среди новостроек, и он тщательно оценивает все компоненты каждого проекта прежде, чем совершить покупку», – подчеркивает Иванов. По его мнению, сложившаяся на сегодняшний день модель застройки, сохранится и в дальнейшем, но к ней будут добавляться различные цифровые опции. Какие это опции? «Автоматическое управление инженерными системами, инфраструктурой здания, безопасностью, видеонаблюдением, а также коммуникация между жителями, управляющей компанией и инфраструктурными резидентами через общую цифровую экосистему», – перечисляет Владимир Щекин, совладелец Группы «Родина». В проекте Russian Design District, который реализуется под брендом «Родины», разрабатывается цифровая платформа, которая свяжет воедино всю инфраструктуру, общественные пространства и жилые корпуса кластера. Эволюция затронет также технологии проектирования и продаж. В частности, большее распространение получит BIM, чаще будут заключаться дистанционные сделки.

Трансформация затронула и визуальную составляющую. Под влиянием европейских образцов в дизайнерском оформлении все чаще используются природные цвета и материалы. «Это же касается и благоустройства, где вместо резины и пластика отдается предпочтение камню, дереву, песку и щепе. На фасадах все чаще встречается отделка натуральным камнем», – комментирует Анна Соколова.

Еще один тренд европейского происхождения – забота об экологии и разумное обращение с отходами. «Мы медленно, но переходим на раздельный сбор мусора. Из домов пропали мусоропроводы, теперь при них появляются специальные помещения для сбора отходов, где уделяется повышенное внимание, в том числе, санитарной обработке», – отмечает Соколова.

Пандемия как импульс к переменам

Одним из драйверов изменений стала пандемия. Эксперты не сомневаются, что в среднесрочной перспективе она окажет серьезное влияние на архитектуру жилых комплексов. «Период ограничений, с которым мы все столкнулись в этом году, показал, что глоток свежего воздуха и приватной территории максимально важен для человека. Как следствие - просторные балконы, лоджии, террасы и более продуманное озеленение внутренних территорий ЖК как никогда актуальны», – полагает Сергей Решоткин, коммерческий директор «ВМС Девелопмент». Понятие безопасности получит новое – расширительное – понимание. «Если раньше застройщики, стараясь обеспечить физическую безопасность клиентов, делали закрытые дворы, обустраивали посты охраны, то в современных комплексах акцент будет делаться и на санитарной безопасности, – прогнозирует Анна Соколова. – Уже сейчас в новостройках начали внедрять бесконтактный вход и обеззараживание помещений». В качестве примера она приводит ЖК «Преображение» (район Богородское, ВАО). Местные лифты оборудуются специальной системой, которая будет проводить очистку кабины после каждого жильца.

Эксперты не сомневаются, что в среднесрочной перспективе пандемия окажет серьезное влияние на архитектуру жилых комплексов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Еще одно следствие пандемии – повсеместное распространение коворкингов, которые могут стать такой неотъемлемой частью инфраструктуры, как магазины и кафе. «Многие работодатели оценили выгоду от перевода офисного персонала на удаленную работу, при этом не всем удобно работать из собственной квартиры. Коворкинг станет идеальным решением для тех, кому необходимо разделить личное и рабочее пространство. При этом человек фактически не покидает собственный дом. Достаточно просто спуститься на лифте в общую зону», – приводит доводы Соколова.

Другими характерными явлениями «постковидных» жилых комплексов станут соседские центры, а также зоны для приема корреспонденции и служб курьерской доставки.

Консервативный элит, динамичный премиум

На рынке остается достаточно и покупателей, и застройщиков, которые придерживаются консервативных ценностей. Особенно сильны их позиции в элит-классе. «В погоне за трендами очень часто страдает качество строительства, без должного внимания остаются важные детали, влияющие на итоговый готовый продукт. Поэтому, на наш взгляд, необходимо следовать главному тренду – высококлассному проектированию, выбору качественных материалов строительства и соответствующих технологических решений», – убежден Решоткин. Он определяет покупательскую аудиторию в элитном сегменте как «педантов по натуре, ценителей искусства и классики».

Впрочем, консервативная повестка вовсе не исключает инноваций. Более того, есть сферы, где они просто необходимы. В частности, обостряющийся дефицит парковочных мест в центре Москвы и введение дополнительных ограничений вынудит застройщиков заняться модернизацией технологий хранения автомобилей, – настаивают в «ВМС Девелопмент».

Премиум-класс, особенно крупноформатный, в гораздо большей степени склонен к перестройке. Причем перемены затрагивают не только сам продукт, но и его локализацию. Так, в компании Optima Development фиксируют смещение премиального предложения все дальше от центра. «Сегодня покупателям важна не собственно исторически престижная локация, гораздо значимее оказывается близость к месту работы, центрам развлечений, культуры, спорта и т.п. К тому же, крупные офисные комплексы также «выходят» за пределы центра города и «перетягивают» за собой топ-менеджеров и собственников крупнейших компаний», – объясняет управляющий директор Optima Development Булат Шакиров. Он выделяет несколько характерных трендов в эволюции премиального спроса. Повышается востребованность видовых квартир на верхних этажах, пакетов сервисного обслуживания («возможность решить любой вопрос буквально, не вставая с дивана»), насыщенной внутренней инфраструктуры, лотов с готовой отделкой или white box.

Одновременно происходит пересмотр отношения к габаритам высокобюджетного жилья. Рационализм берет верх. Предпочтение отдается объектам площадью 100-150 кв. м с грамотным зонированием. «Больший метраж уже не так популярен, будущие жильцы не считают нужным оплачивать метры, которые не будут использовать (лишние коридоры, избыточные пространства жилых комнат). Даже для больших семей из нескольких поколений покупатель скорее выберет две квартиры с возможностью объединения, чем одну площадью свыше 150 кв. м», – рассказывает Булат Шакиров.

Цена инноваций

Один из главных вопросов при разговоре о внедрении новых трендов – насколько они поднимут стоимость продукта, и готова ли к этому аудитория. Застройщики признают: едва ли не главным препятствием для качественного прогресса в современной застройке комфорт-класса является ограниченность платежеспособного спроса. Любое повышение цены может отразиться на спросе. Однако прямой связи между технологическим апгрейдом и бюджетом жилья нет. «Новая система пожаротушения или более качественные теплоизоляционные материалы имеют практически равнозначную стоимость со своими предшественниками, поэтому их использование не повлияет на стоимость строительства», – подтверждает Иван Иванов. В тоже время технологии «умного дома» сами по себе достаточно дороги. Создание интеллектуальной системы в премиальном ЖК Prime Park, которая позволяет резидентам управлять системами безопасности и сервиса при помощи приложения в смартфоне, обошлось в 3 млн долларов. Однако при больших объемах закупок застройщик может претендовать на серьезный дисконт, – добавляет Анна Соколова. Массовость сбивает цены и словно бы «растворяет» ее в общем бюджете предложения.

Повышение доступности новых технологий – фундаментальная закономерность. Владимир Щекин настроен оптимистично: «Системы умного дома за десять лет подешевели примерно в три раза. Нечто подобное будет и с другими новациями, которые пока внедрять дорого».

Строительный опыт показывает: инновации распространяются по рынку «сверху вниз». Директор по маркетингу ГК «Инград» напоминает: «Еще пять лет назад многие принципы, которые сегодня используются практически повсеместно, встречались только в премиальном жилье». Она уверена, что «в ближайшие годы многие новинки постепенно внедрятся и в дома комфорт-класса». Иван Иванов поддерживает мнение коллег: «В каждом сегменте рынка есть запрос на инновации: чем выше класс жилья, тем больше запрос на инновации и готовность переплачивать за них. Внедрение таких решений позволяет дифференцировать новостройку от конкурентов, поэтому при рациональном выборе «нововведений» конкурентоспособность проекта только повышается».

По словам Анны Соколовой, концепции жилых кварталов будут постоянно меняться, подстраиваясь под текущие тренды, а порой и предвосхищать их и ожидания клиентов. Владимир Щекин со своей стороны считает, что «проекты будут становиться все более комплексными или даже профильными, то есть их инфраструктурное наполнение получит общую идею».