"Кому-то нужен отец, а кому-то нет": почему Дмитрий Дибров 17 лет не общается с сыном

Дмитрий Дибров занимается воспитанием трех маленьких сыновей. А со старшим не видится. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На днях Дмитрий Дибров в кругу родни и друзей праздновал 61-й день рождения в своем шикарном загородном доме. Праздник продолжался два дня – слишком много было желающих поздравить именинника. Дибров счастлив: рядом жена умница, да к тому же красавица — победительница конкурса «Миссис Россия 2017». У Дмитрия с супругой Полиной разница в возрасте 30 лет, пара растит трех сыновей. Дибров говорит, что жена у него идеальная – и детей воспитывает, и свой женский клуб открыла. В этом году Дмитрий пережил инсульт, и Полина окружила его заботой, ну и как всегда – любовью. Молодая жена Диброва нашла общий язык с его дочкой от другого брака – 30-летняя Лада живет с мужем во Франции. А вот первенца своего мужа Полина никогда не видела. Замужем за Дибровым она уже 11 лет, а Дмитрий не видел сына почти 17 лет.

Первенец Дмитрия Диброва на свое 35-летие поздравлений от отца тоже не получал. И так уже продолжается много лет. Корни этой проблемы «отцов и детей» уходят корнями в 20 век. Дибров любит рубить правду-матку, поэтому, не стесняясь в интервью рассказывал о первом браке с 19-летней красавицей москвичкой Эльмирой. Брак продлился три года, теща Диброва была не особо рада такой партии дочки с провинциалом, приехавшим покорять Москву из Ростова-на-Дону. Жили молодожены в хрущевке с грудным ребенком и тещей под боком.

Дибров о первом браке по любви говорит так: «Мы встретились, полюбив, Дениска у нас по залету. Потом разошлись. Тот, кто женился в двадцать с небольшим – не имеет мозгов. А тот, кто не женился – не имеет сердца. У нас не было мозгов, но было сердце». Через три года после этого развода у Диброва во втором браке родилась дочь Лада. Молодой отец был с головой в работе, семейных хлопотах, конечно, уделять время бывшей семье не мог.

)Дибров на прогулке с первенцем Денисом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Но он никогда никого из детей не бросал в плане поддержки – алименты платил. Так что нежелание общаться это все же не инициатива Диброва. Может теперь уже и обоюдное желание. Но отцу 60 лет – можно и звонить, здоровьем интересоваться», - рассказывает kp.ru один из экс-коллег телеведущего.

Сам Дмитрий Дибров лишь недавно вскользь проговорился о закулисье этих непростых отношений: «Я думаю, что с Денисом все в порядке, потому что у него чудесная мама и отчим – это мой близкий друг в прошлом». Впервые Дибров открыл тайну – отчимом первенца стал его же друг. Как он заметил – бывший.

В программе «Секрет на миллион» Дмитрий Дибров так рассуждал о непростых отношениях с Денисом, который носит его фамилию: «Наверное нет потребности общения (и у него, и у меня) Это кстати никакой трагедии за собой не несет, он взрослый человек – ему 35 лет. Бывает кому-то нужен отец, а кому-то нет».

Дмитрий Дибров поддерживал общение с бывшей женой, и был в курсе планов сына – когда тот учился в институте телевидения и радиовещания, работал режиссером на одном из телеканалов. Денис Дибров не хочет публичности – никаких интервью и разговоров об отце. У него своя жизнь, у Дмитрия Диброва – своя.

Дмитрий с женой Полиной женаты уже 11 лет. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В нынешнем браке у Дмитрия Диброва растут 10-летний Саша, Федя (ему скоро 7 лет) и 5-летний Илья. Может когда-нибудь они познакомятся со старшим братом Денисом. Кстати, после инсульта Дмитрий Дибров решил составить завещание, отписав все имущество супруге Полине.

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