«Гардеробом мужа занимаюсь я»: как молодые жены сделали из Петросяна, Диброва и Шуфутинского модников

Дмитрий Дибров с женой Полиной. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Еще недавно этих звезд редко хвалили за ладно сидящий костюмчик. В то же время достижений на сцене и телеэкране всегда было достаточно. Но как только эти артисты обрели молодых спутниц жизни, а те, спустя время взялись за внешний вид любимых мужчин – ситуация изменилась. И видные мужчины теперь получают похвалы не только за рабочие достижения, но и по поводу стиля. Показываем артистов, которые полностью сменили гардероб.

Дибров и его Полина

60-летний Дмитрий Дибров этой осенью поменял весь гардероб. Долго Дмитрий ничего подобного не делал. А теперь поддался на уговоры молодой жены королевы красоты Полины Дибровой. Но не последнюю роль сыграл еще один фактор – телеведущий похудел после инсульта, соблюдая диету и отказавшись от алкоголя за праздничным столом. Онлайн шопинг для мужа совершает жена. Но и по магазинам на примерку звездный супруг редко, но может с Полиной съездить.

Полина Диброва переодела этой осенью мужа Дмитрия по последней моде. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Результат на лицо. На смену темным костюмам, классическим пиджакам, «учительским» брюкам и кожаным ботинкам пришли - мягкие и пастельные тона, лоферы, а главное модный крой костюмов: пиджаки oversize, двубортные жакеты, свободные кардиганы, широкие брюки. Кстати, брюки-клеш – тренд в мужском гардеробе в новом году.

Отметим, что Дибров заметно омолодился не только из-за смены гардероба. Он перестал красить волосы и модная седина ему к лицу, которое Дмитрий омолодил с помощью новомодных процедур у известного врача-косметолога. Так что лицо теперь тоже обновленное – без заломов, складок, морщин и отеков. Можно подумать, что сделал подтяжку – практически так и было, только теперь лица могут омолаживать без операционного вмешательства.

Петросян и его Татьяна

«Минувшие девять лет я занимаюсь его гардеробом», - так на днях ответила Татьяна Брухунова на вопрос о том, кто подбирает одежду для ее супруга Евгения Петросяна. 75-летний Евгений Ваганович теперь папа малыша Вагана, и его гардероб за последний год претерпел заметное обновление - стал еще более изысканным и актуальным.

Шляпы Gucci, пиджаки из последних коллекций известных домов моды, удобные лоферы стоимостью, как пару пенсий в стране…. В общем, наряжает Татьяна мужа со вкусом и подобающе всем его статусам – народный артист, молодой отец, супруг модницы.

Жена Евгения Петросяна отвечает за гардероб мужа. На этом фото супруги в плащах Gosha Rubchinskiy x Burberry. Каждый стоит 2 тысячи евро. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, ответила Брухунова и на вопрос своих подписчиков о том, чем закончилась история с подозрением коронавируса у Петросяна – сообщила, что со здоровьем у Евгения Вагановича все в порядке.

Грачевский и его Екатерина

71-летний Борис Грачевский весной в четвертый раз стал отцом. Его 36-летняя супруга Екатерина родила сына Филиппа. Теперь Борис Юрьевич отец маленького мальчика, а такие перемены не проходят незамеченными для стиля. В гардеробе Грачевского появилось больше яркой одежды модного кроя. Если вы полистаете инстаграм создателя «Ералаша», то заметите – много верхней одежды с яркими оригинальными принтами, аппликациями актуальных расцветок.

Борис Грачевский и его жена Екатерина предпочитают яркие цвета. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шуфутинский и его Светлана

72-летний Михаил Шуфутинский рядом с новой избранницей Светланой Уразовой преобразился. Маэстро всегда одевался дорого, но теперь дизайнерская одежда сидит лучше – Шуфутинский похудел. Кроме того, он поменял оправу, а эта деталь меняет имидж. Что касается гардероба, то помимо неизменных черных пиджаков, в нем появились синие, серые и белые тона. Классический крой брюк и пиджаков чередуется со спортивным, а в пальто, как у Шуфутинского ходят голливудские звезды – теперь актуальны модели, которые выглядят так, словно в их карманах поместятся и айфон, и газета, и может быть даже книга. Вообще базовый гардероб Михаила Захаровича отражает самые модные тенденции. Как ни странно, но у 30-летних в моде стиль, который в шутку называют «дедушкиным». В его основе любимые вещи звезды шансона – пальто свободного кроя, обувь с толстой подошвой, рубашки классического кроя, широкие брюки, кардиганы.

Михаил Шуфутинский и его Светлана предпочитают вещи дорогих брендов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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