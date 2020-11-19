«Хватит кормить идиотов!»: Андрей Разин пригрозил Юре Шатунову тюрьмой

Продюсер Андрей Разин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юрий Шатунов и автор легендарного хита «Белые розы» Сергей Кузнецов проиграли суд Андрею Разину, который представляется правообладателем песен «Ласкового мая».

Однако Шатунов и Кузнецов будут оспаривать решение суда. Плюс ко всему адвокат Кузнецова Сергей Васильев сообщил kp.ru, что в отношении Разина и ряда его сотрудников возбуждено уголовное дело.

- Мой доверитель - господин Сергей Кузнецов — исключительный автор этих песен, - говорит адвокат Сергей Васильев. - Причем, он будет правообладателем всегда, потому как даже после кончины авторские права не отчуждаются. Кузнецов, как автор этих песен, подал заявление, сообщив о преступлении.

Автор хита «Белые розы» Сергей Кузнецов. Фото: Youtube

По его мнению, господин Разин и его помощники похитили авторские права.

Сейчас они демонстрируют в суде копию некого договора 92 года. По мнению Кузнецова, это сфальсифицированный договор, никогда он таких документов не подписывал.

И подложность этого договора была зафиксирована в 2015 году Пресненским районным судом, которым была проведена судебная экспертиза, подтвердившая, что подписи на договоре не принадлежат господину Кузнецову. Однако господин Разин утверждает, что договор подлинный и якобы был у него украден, поэтому в суде он демонстрирует лишь копию. И сейчас Кузнецов обратился в правоохранительные органы, чтобы они установили правду и расследовали преступление, из-за которого РАО перестало ему перечислять авторские гонорары.

На сегодняшний день есть серьезные доказательства, что Разин ввел заблуждение суды и РАО. И сейчас возможность уголовного преследования господина Разина очень высока.

По этой статьей (159 статья, 4 часть-Мошенничество, совершенное организованной группой-Ред.). По такого рода преступлениям предусмотрена ответственность до 10 лет лишения свободы.

- Да, мы вчера с Юрой проиграли Разину суд по поводу моих песен,-вздыхает маэстро Сергей Кузнецов. - Но сейчас в отношении Разина было возбуждено уголовное дело. В 92 году Разин подделал договор со мной, который я даже не подписывал. И в 2005 году Разин его определил в суде без моего ведома. Я никаких договоров с ним не подписывал. У меня есть только один договор — соглашение с Юрием Шатуновым, подписанное в 2019 году, о передаче исключительных прав на все мои 25 песен.

Судебное постановлении о признании потерпевшим

Напомним: Сергей Кузнецов - автор таких хитов, как «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и многих других.

- Много там песен. Меня больше волнует вопрос справедливости. Живу я сложно, но Юра финансово помогает, - говорит Кузнецов.

По словам поэта, ещё до оглашения решения суда Разин набрал директору Шатунова Аркадию Кудряшову и предложил заключить мировое соглашение. А уже позже ночью, по словам Аркадия, прислал в их с Юрой адрес угрозы.

- Хватит кормить идиотов! - так начиналось сообщение Разина.

Хватит кормить идиотов! - так начиналось сообщение Разина.

В этом послании Шатунову продюсер пригрозил артисту описью имущества и тюремным сроком. Шатунов и его директор на этот выпад не ответили, но по словам Юрия, он не собирается идти на поводу Разина.