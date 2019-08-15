"Отказался от группы «Ласковый май»": Шатунов после болезни прекратил петь "Белые розы"

Юрий Шатунов, не так давно перенесший серьезные операции, прекратил гастроли с группой "Ласковый май". Кроме этого исполнитель больше не будет петь "Белые розы", "Седая ночь" и другие хиты коллектива, сообщил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.

"Все 27 произведений группы «Ласковый май», включая указанные песни «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер», Юра Шатунов исполнять больше не будет, так как у него на это нет права. Он публично отказался от них. Кроме того, через своего представителя он запретил исполнять песни, которые он написал специально для своего альбома и концертов группе «Ласковый май»", - написал Андрей Разин в блоге.

razin_andrei_lm Андрей Разин объявил об уходе Юры Шатунова после болезни

Теперь, по словам музыканта, его бывший подопечный будет исполнять песни собственного сочинения: "От группы «Ласковый май» он отказался. Представители правообладателя ООО «Честная музыка» официально обратились к Юре Шатунову с просьбой заключить договор на исполнение произведений группы «Ласковый май», на что он заявил, что не планирует больше петь эти песни, так как перерос их и не хочет исполнять эти композиции на своих концертах".

Теперь песни группы "Ласковый май" Андрей Разин будет петь сам: "Вы сможете их услышать только на официальных концертах с моим участием... Остальным исполнителям правообладатель их публично исполнять запретил".

Отметим, не так давно у Юры Шатунова возникли серьезные проблемы со здоровьем. Певец обратился к врачам во время гастролей по югу России. Как выяснилось, 45-летний на ногах перенес простуду, а осложнения проявились в виде сильнейшей зубной боли. Сначала медики сняли воспаление с гайморовой пазухи, но ни антибиотики, ни другие процедуры не помогли. Шатунов принимал обезболивающие и выходил на сцену. Позднее Юру увезли в Москву на операции. Врачи сообщили, что еще бы чуть-чуть, и могли возникнуть серьезные осложнения. Специалисты опасались, что воспаление может перейти на мозг.