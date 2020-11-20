Макрон предъявил ультиматум французским мусульманам

Макрон заявил, что свобода слова - это неотъемлемая часть французской государственности Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с руководителями Совета мусульман Франции выступил с требованием принять специальную хартию, призванную защитить жителей страны от исламского террора. Совету отведено 15 дней на рассмотрение и принятие документа.

Хартия закрепляет светский характер государства, а также подчеркивает, что ислам – религия, а не политическое течение.

Согласно имеющейся информации, Совет мусульман Франции дал согласие на создание госинстанции, которая займется сертификацией имамов во Франции. Этой же организации будет дано право лишать их лицензии.

Кроме того, известно, что правительство Франции подготовило большой пакет законопроектов, целью которых является защита граждан страны от исламистского экстремизма. В частности, предполагается значительно ужесточить наказание за угрозы политикам и госслужащим на религиозной почве.

Причиной для жестких действий правительства и президента Франции стало недавнее убийство на религиозной почве учителя, продемонстрировавшего на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

Макрон заявил, что свобода слова - это неотъемлемая часть французской государственности и пообещал защитить жителей страны от религиозных фанатиков.

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