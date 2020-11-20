"Кроме русских, никто в мире не способен!": Российские военные в Арктике восхитили французов

Парижский журнал Le Point взахлеб восхищается русскими военными в Арктике Фото: Александр БОЙКО

Такого шквала жирных комплиментов России в зарубежных СМИ давненько не было. В том числе и во французских. Парижский журнал Le Point взахлеб восхищается русскими военными в Арктике. Один из авторов (французский офицер, имя которого не названо), в частности, пишет: "У них уникальная боеспособность... Я поражён недостижимым пока для остальных армий мира подвигом российских солдат... Именно русские способны совершать здесь (в Арктике - ВБ) недостижимые пока для остальных армий мира подвиги, невзирая на сильнейшие морозы. России недавно удалось высадить целую бригаду при -30°С", - поразился он способности российских военных.

Восхищению русскими в Арктике вторит и эксперт Парижского института политических исследований Микаа Меред, напомнив о том, что "только Россия может действовать по всему периметру зоны. И только ее военные способны в течение 48-72 часов развернуть силы в любой точке Арктики. А к 2030 году так и вовсе они намерены сделать это всего за сутки".

В качестве главного козыря России Le Point называет возможность нашей страны обеспечить судоходство по всему региону "благодаря 77 государственным и частным ледоколам, из которых шесть - атомные".

Спасибо французам за комплименты, но позвольте внести некоторые уточнения и дополнения. Бывало, что наши военные высаживались в Арктике и при -50°С. Все они были облачены в специальные арктические комплекты, которые позволяют выдерживать и более низкие температуры. Там же испытывалась и специальная арктическая боевая техника (некоторые ее образцы уже показывались народу на Парадах Победы). Это раз. Теперь - два. Не к 30-му году, а уже к концу следующего (если не раньше) Российская армия сможет не за 72, а за 24 часа высадить в Арктике несколько тысяч бойцов. И третье. Французские эксперты, видимо, погорячились в своем восторге, насчитав в Арктике аж 77 российских ледоколов (разведка плохо работает?). На самом деле их у нас там 40, включая 6 атомных (недавно встал в строй "Виктор Черномырдин").

И вот здесь любой читатель может спросить: а почему это именно сейчас французы стали обращать столь пристальное внимание на Арктику и восторженно клацать языком, анализируя военные и ледокольные позиции России? По сути, французские комплименты, это элегантная и скрытая форма ударов в тревожные колокола. Франция просто хочет получить свой кусок "северного пирога" и потому продвигается к арктическим ресурсам. А там, напомню, кроется более 30% мировых запасов только нефти и газа. Значение Арктики для мировой геополитики становится чрезвычайно высоким. И Франция здесь не хочет быть "последней в очереди". В Париже явно понимают, что обеспечение энергетической безопасности страны в будущем невозможно без Арктики. У Франции целый ряд нефтегазовых компаний-гигантов (например, Total или Schlumberger), интересы которых вынуждают Париж быть более активным в арктических вопросах.

Еще в марте 2016 года МИД Франции опубликовал «дорожную карту», в которой намечены основные направления арктической политики. Несколько месяцев спустя появилась Национальная программа освоения Арктики. Правда, про необходимость "милитаризации" региона для противостояния России в дорожной карте напрямую не говорится, - все это содержится в секретных планах НАТО, а в них "нарезаны" задачи и французам. И, похоже, они уже решаются.

Франция одним из первых государств Евросоюза приступила к совершенствованию военной техники, способной действовать в условиях крайнего Севера. Судоверфи в Нанте и Гавре выполняют множество заказов по строительству судов различного водоизмещения для работы в Арктике. Airbus производит сверхсовременный вертолет Х6, который будет летать в суровых северных широтах.

Да, холодная Арктика сегодня становится одной из "горячих точек", где схлестываются экономические и военные интересы России, США, Франции, Канады и многих других стран. И чем прочнее "садится" Россия в своем секторе Арктики, тем агрессивнее высказываются политики и генералы тех стран, которых, как говорится, мучает "жаба зависти" к успешной арктической политике Москвы. Из Вашингтона, например, то и дело раздаются панические возгласы, что Россия в Арктике "идет на 10 шагов впереди от США", что у американцев лишь два ледокола арктического класса (да и то один сломан), а у русских - несколько десятков. В Пентагоне же ревностно отмечают, что за последние годы Россия создала Арктические войска, построила 14 военных аэродромов и 16 глубоководных портов в регионе. Американский сенатор Дэн Салливан недавно с трагическим придыханием заявил:

— Россия прокладывает в Ледовитом океане настоящие шоссе, а Америка — "дырявые дороги". Русские понимают, каковы ставки в Арктике, и не просто говорят, но и активно действуют.

Так что парижский журнал Le Point фактически сказал то же самое, - но замаскировал тревогу своими неуемными комплиментами арктической политике России.