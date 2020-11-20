Меган Маркл вовлекла королевскую семью в новый скандал

Меган Маркл ожидают новые судебные разбирательства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Супруга принца Гарри Меган Маркл продолжает вовлекать членов британской королевской семьи в новые скандалы. На днях герцогиня Сассекская призналась в том, что предоставила авторам нашумевшей и вышедшей в августе 2020 года книги «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи» конфиденциальную информацию.

Речь идет о передаче журналистам британской газеты писем Меган Маркл, написанных ею в 2018 году своему отцу.

Свой поступок Меган объясняет тем, что хотела пролить свет на правду своих взаимоотношений с родителем. Ее адвокаты говорят, что действовала она только из добрых побуждений.

- Перед тем, как написать эти письма своему отцу Томасу Марклу, Меган советовалась с некоторыми высокопоставленными членами Букингемского дворца, - говорят защитники супруги принца Гарри. – Также она показала черновик письма тогдашнему секретарю по коммуникациям Кенсингтонского дворца Джейсону Кнауфу.

Конфликт дочери и отца начался после того, как Томас Маркл дал серию интервью журналистам. Он признался, что был оскорблен тем, что не смог присутствовать на свадьбе дочери и вести ее к алтарю. Он рассказал, как королевская семья избегает с ним общаться, как его отношения с дочерью ухудшились после ее замужества, что ему не дают видеться с внуком, редко звонят и никак не помогают.

Опасаясь, что рассказы отца попадут и в книгу, Меган решилась обнародовать письмо, которое писала в свое время ему. Но по протоколу члены королевской семьи не имеют права разглашать детали личной переписки с кем бы то ни было.

Меган Маркл ожидают новые судебные разбирательства с информационным агентством, опубликовавшим письмо. Но там уверены, что Маркл проиграет дело, потому что не сможет доказать, что она является единственным человеком, который участвовал в написании письма.

Но супруга принца Гарри полна решимости: она специально увеличила штат своей пресс-службы и наняла уже 12-го по счету пиарщика.