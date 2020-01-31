«Веди себя как мужчина!»: Отец Меган Маркл вызвал принца Гарри на дуэль

«ЗАЩИЩАЕТ СВОЮ ЛЬВИЦУ И ДЕТЕНЫША»

С бегством в Канаду медийных скандалов вокруг принца Гарри и Меган Маркл не поубавилось, а стало еще больше. Не проходит и дня, чтобы британские и американские СМИ не выдали бы очередную порцию завлекательных новостей и слухов из жизни герцогов Сассекских. Помогают журналистам в этом и их друзья - как анонимно, так и публично. Так, сейчас разоткровенничался профессиональный игрок в поло из Аргентины Начо Фигерас, который дружит с принцем много лет.

- Я разговаривал с Гарри несколько дней назад. Он страдает из-за того, что с ним случилось, и мучается от того, что люди его осуждают. Я знаю Гарри много лет, он стал невероятным человеком, его мать бы им гордилась. Сейчас он - парень, который пытается защитить свою львицу и детеныша, чего бы это ему ни стоило, - поделился в интервью американскому телеканалу ABC News 42-летний спортсмен.

КЕЙТ ПЛАЧЕТ

А вот супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, говорят, даже плакала из-за отъезда некогда близкого друга. Не секрет, что с появлением в его жизни Меган их дружба с Гарри затрещала по швам.

- Герцогиня Кембриджская не может смириться с потерей своих некогда близких отношений с Гарри. За закрытыми дверями она плакала над буквальным и фигуральным расстоянием между собой и шурином, - рассказал неназванный источник американскому изданию US Weekly. - Кейт хотела бы поговорить с Гарри. Она скучает по нему и боится, что никогда больше не будет рядом с ним... Кейт сильно утомлена. Теперь она действительно беспокоится о том, как сможет совмещать дополнительную нагрузку и семейную жизнь.

Герцогиня Кембриджская не может смириться с потерей своих некогда близких отношений с Гарри.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тем временем отец Меган Томас Маркл из-за разрыва отношений с дочерью решился уже на крайние меры. Взял и вызвал зятя на дуэль. К счастью, словесную.

- Веди себя как мужчина! Ты должен встретиться со мной и поговорить. Я буду рад дуэли с тобой в любой момент. Мы проведем всего один раунд. Только так мы сможем во всем разобраться, - объявил он в эфире шоу «Доброе утро, Британия!», в котором часто очень нелестно отзываются о его дочурке.

Отец Меган Томас Маркл из-за разрыва отношений с дочерью решился уже на крайние меры. Взял и вызвал зятя на дуэль.Фото: www.youtube.com

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дворецкий показал письмо Дианы сыновьям

Свою примиряющую лепту в эту скандальную историю решил внести бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел. Он частично обнародовал ее письмо сыновьям 24-летней давности.

«Я до смерти люблю своих мальчиков и надеюсь, что посеянные мной семена прорастут и принесут необходимую силу, знания и стабильность», - писала ему Диана.

Как поясняет Баррел, сделал он это в знак поддержки сложивших с себя полномочия членов королевской семьи Гарри и Меган.

«Это слова матери о безусловной любви, которые так же уместны сегодня, как и тогда, когда она их писала более 24 лет назад. Я нашел письмо, которое принцесса написала мне много лет назад. «Я бы смотрела вперед и смеялась, и любила, и жила». Я чувствую, что это подходящие слова, чтобы пожелать Меган, Гарри и Арчи всевозможного счастья в Канаде и за ее пределами», - заключает экс-дворецкий.

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