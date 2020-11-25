Москва продолжит улучшать качество жизни

no-title Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До пандемии число гостей из-за рубежа стабильно росло, а в этом году Москва даже взяла два «туристических Оскара» – выиграв в двух номинациях самой престижной в мире туристической премии World Travel Awards. В номинации «Лучшее туристское направление в Европе. Город» Москва уверенно обошла такие ведущие европейские мегаполисы, как Барселона, Лондон, Париж, Рим, Венеция, Санкт-Петербург и другие. Еще лет 15 назад было трудно себе представить, каким удобным и современным может стать наш город.

На днях популярный портал поиска работы SuperJob признал Москву лучшим российским городом для удаленной карьеры. Таково мнение самих москвичей, опрошенных исследовательским центром онлайн-сервиса. А чуть раньше столица России заняла четвертое место международного рейтинга The World's 100 Best Cities, в котором мегаполисы всего мира соревнуются в комфорте проживания, ведения бизнеса и туристической привлекательности.

Контраст с Москвой начала 21 века действительно заметный – вместо уличных торговцев, ларьков и экстравагантной рекламы сегодня мы видим чистые, благоустроенные улицы и парки, современные набережные и пешеходные зоны. Поэтому высокие оценки рейтингов выглядят вполне закономерно.

В текущем году на развитие городской среды было заложено свыше 100 миллиардов рублей. И практически такая же сумма – 99,4 млрд рублей – предусмотрена в городском бюджете на следующий, 2021 год. Пандемия коронавируса не позволила выполнить все эти планы в полном объеме в текущем году, и в бюджет на следующий год включены программы ранее приостановленные и нереализованные, в связи с ограничениями, принятыми в период пандемии.

Благоустройство Москвы оказалось вполне окупаемым инвестпроектом – потратив средства один раз, эффект от них город собирается получать десятилетиями. Первые результаты до пандемии уже налицо – сравнительно с московской реальностью десятилетней давности число пешеходов в столице выросло в 3 раза, количество летних кафе удвоилось, и практически настолько же больше стало туристов. При этом аудитория уличных фестивалей выросла вообще в 10 раз, потянув за собой рост налоговых поступлений в городскую казну.

И пока из-за пандемии коронавируса приостановлены массовые мероприятия, и поток людей и туристов на улицах города значительно снизился, самое время доделать работы по благоустройству, не завершенные ранее, чтобы город оставался комфортным и привлекательным для туристов.

Вместе с торговлей и развлечениями активно развиваются новые городские пространства. Набережные, на протяжении десятилетий служившие лишь мрачноватыми маршрутами объезда для знатоков столичного трафика, превращаются сегодня в прогулочные зоны, пляжи, парки, пешеходные маршруты…

– Создание комфортной городской среды – одна из главных задач урбанистики. Современные общественные пространства должны быть многофункциональными, и предоставлять все возможности для досуга. В Москве идет большая работа, чтобы это произошло, причем не только в центре, но и в периферийных районах города, – говорит генеральный директор и основатель архитектурной студии IND architects Амир Идиатулин – Масштабные работы идут по реконструкции набережных. Власти и девелоперы начали реконструировать промышленные зоны, окружавшие берег Москвы-реки, там строят жилые комплексы и офисные центры, в результате чего появилась возможность благоустроить набережные и создавать прогулочные зоны. Параллельно в Москве возрождается речной транспорт, для которого нужна развитая сеть остановок. Каждая набережная должна стать доступной и приятной для прогулок.

Эксперт напомнил, что одним из первых проектов, поменявших отношение жителей к набережным, стала реконструкция Крымской набережной. Бывшая проезжая часть и пространство в парке искусств «Музеон» буквально преобразились, и люди с удовольствием вышли на набережную, стали проводить там время, показав властям, что такие решения востребованы.

С увеличением благоустроенных территорий повысилась активность москвичей. За последнее годы Москвичи стали в 3,5 раза чаще посещать парки, в 23 раза чаще – пользоваться велопрокатом, каждый третий москвич стал заниматься спортом.

Упомянутые выше жилые комплексы теперь тоже строятся не просто так, а на основании тщательных расчетов и анализа потребностей будущих жильцов. Можно, наверное, говорить даже не столько о появлении новых жилых кварталов, сколько о комплексном многофакторном развитии городских территорий.

– В новых проектах жилых комплексов, бизнес-центров и других объектов большое внимание уделяется благоустройству территории. Зеленые зоны с элементами ландшафтного дизайна и архитектурной подсветкой являются обязательными атрибутами практически любого объекта жилой и коммерческой недвижимости, – рассказывает руководитель архитектурной мастерской №1 Градостроительного института пространственного моделирования и развития «Гипрогорпроект» Ирина Радаева. В проектах жилых комплексов развивается тренд на дворы без машин. Дворы все чаще напоминают скверы или парки. В проектах жилых комплексов в Москве и других российских городах широкое распространение получила такая концепция, когда подземный паркинг располагается под всей площадью жилого квартала, а на его кровле размещают жилые здания, высаживают деревья и кустарники, организуют детские площадки и другие элементы благоустройства территории.

Но убрав машины в подземные паркинги, город вовсе не забыл про них. Более того, по мнению экспертов, дорожная инфраструктура столицы развивается вполне в ногу с мировыми трендами. И дело не только в том, что международное агентство Kantar поставило Москву на третье место рейтинга транспортных систем в списке 31 мирового мегаполиса.

– В Москве в 2020 году на 460 перекрестках действуют «умные» светофоры, которые упрощают жизнь не только автомобилистам, но и пешеходам. Они регулируют движение по специальным алгоритмам, позволяя быстрее пропускать общественный транспорт. Это возможно благодаря датчикам, установленным под асфальтом на прилегающих к светофорам территориях на глубине 12-15 сантиметров. При прохождении транспорта по этим детекторам определяется вес транспортного средства и скорость его движения. Таким образом, «умный» светофор отличает общественный транспорт и пропускает его в первую очередь с помощью сигналов на полосу. В результате внедрения таких инновационных регулировщиков автобусы и трамваи Москвы стали на 20% быстрее двигаться, а пешеходы могут сами себе включать зеленый свет, – сообщил технический директор Fresh Auto Максим Рязанов.

Для безопасности пешеходов в городе устанавливается контрастное освещение пешеходных переходов. Специальные фонари, установленные над зоной переходов, лучше освещают пешеходов благодаря яркому бело-голубому свету, и делают заметнее для водителей в темное время суток, не только человека, переходящего через дорогу, но и разметку, а также знаки и указатели. В этом году в районе станции метро «Стахановская» на 17 пешеходных переходах появилось контрастное освещение.

Также для удобства пешеходов на перекрёстках наносят диагональную разметку. Это помогает пешеходам экономить время, дорогу можно переходить наискосок.

А еще в ходе благоустройства города реконструируют и модернизируют инженерные коммуникации, хаотичную парковку и незаконные строения меняют на продуманные схемы организации движения и торговые точки шаговой доступности, приводят в порядок фасады зданий, украшают город специальной архитектурной подсветкой и высаживают множество деревьев и кустарников.

Через несколько дней на столичных улицах зажжется праздничная иллюминация, пообещал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Все световые конструкции были заранее отремонтированы и готовы к работе, добавил он.