Жена Ивана Урганта сильно похудела и похорошела

Иван Ургант с женой Натальей Кикнадзе Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Иван Ургант поделился снимком жены Натальи Кикнадзе. С недавних пор она коротко постриглась и сделала мелирование. Кроме того, поклонники обратили внимание на то, как сильно похудела и похорошела возлюбленная телеведущего.

Иван Ургант разместил в блоге фото жены Натальи Кикнадзе, подписав снимок: "Блондинка за углом". В кадре многодетная мама позирует в черных кожаных шортах, водолазке и ажурных колготках. Довершает стильный образ черное кашемировое пальто и лакированные полуботинки.

Поклонники оценили модный лук супруги телеведущего. Многие отметили, что Наталья сильно похудела и выглядит очень грустной. "Вы очень похожи между собой", "Грусть, печальный взгляд! Нужно срочно развеселить любимую!", "Какие колготки!", "Настоящая! Иван, Вы счастливец!", "Красотка у Вас жена!", "Красивая женщина. Правда, похудевшая заметно", "А чего такая худенькая и грустная, Иван? Давайте веселую брюнетку", "Раз Иван запостил это фото, думаю, ему тоже понравились колготки жены", - делятся фолловеры.

Стоит отметить, что фото мамы не оставило равнодушной и старшую дочку Эрику. Девушка давно живет в США. Сначала она опубликовала смайлики, символизирующие удивление. После чего Ургант ей ответил: "Мать твоя". На это Эрика написала: "Хороша, что сказать".

Напомним, Иван Ургант и Наталья Кикнадзе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. На выпускном вечере он сделал ей предложение. Но поженились и обвенчались они лишь в 2015 году. Шоумен не раз говорил, что души не чает в своих детях и старается проводить с ними как можно больше времени. У 42-летнего Ивана и 42-летней Натальи две общие дочки - 12-летняя Нина и пятилетняя Валерия. Старшая названа в честь бабушки Ивана, актрисы Нины Ургант, а младшая в честь его мамы - Валерии Киселевой. У супруги Урганта также есть сын Нико и дочь Эрика от ее предыдущего брака с бизнесменом Тимуром Куталии. Эрика два года живет в Нью-Йорке. Она учится в школе дизайна Parsons на факультете современного искусства и фотографии. Девушка поселилась в общежитии на Манхэттене. Там она познакомился с темнокожим парнем по имени Муса. Между молодыми людьми вспыхнул чувства. Они стали встречаться, публикуя в блогах совместные фото и видео.