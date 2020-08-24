"Когда жена выглядит как третья дочь": Иван Ургант показал любимых девочек

Иван Ургант показал своих любимых девочек Фото: Евгения ГУСЕВА

Иван Ургант поделился трогательным семейным фото. В кадре он показал своих любимых девочек. Звездное семейство отдыхает в Суздале.

Иван Ургант крайне редко публикует в блоге снимки самых близких ему людей. Лишь в дни рождения дочек или жены шоумен размещает трогательные кадры. Однако на этот раз артист сделал исключение из правил.

Он похвастался снимком жены Натальи Кикнадзе и дочек Нины и Валерии. Правда, поклонники приняли супругу телеведущего за его падчерицу Эрику. Наталья очень похожа со старшей наследницей, которая сейчас проживает в США.

"Когда жена выглядит как третья дочь", "И все на батьку похожи", "Как под копирку, надо же", "Маленькие папы", "И все в папку". "Клоны Ивана Урганта", - пишут фолловеры.

Напомним, со своей будущей женой Иван Ургант познакомился в детстве. Они вместе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге, однако после окончания школы их пути разошлись. Лишь встретившись несколько лет спустя, между бывшими одноклассниками завязался бурный роман. В 2007 году влюбленные официально оформили свои отношения. Они слывут одной из самых крепких и красивых пар отечественного шоу-бизнеса. У пары четверо детей. Двух младших Кикнадзе родила в браке с шоуменом.

В мае 2008 года на свет появилась дочь Нина, которую назвали в честь знаменитой бабушки Ивана. А 21 сентября 2015 года в семье Урганта родилась Валерия. Девочка получила имя в честь матери Ивана - актрисы Валерии Киселевой.

Примечательно, что артист поддерживает теплые отношения с детьми Натальи от ее предыдущего брака с бизнесменом Тимуром Куталии. Шоумен в буквальном смысле слова относится к сыну своей возлюбленной Нико и дочери Эрике, как к родным. Нико постоянно проживает со своей бабушкой по материнской линии в Санкт-Петербурге. Эрику телеведущий называет своей дочерью и во всем поддерживает наследницу, которая живет в Нью-Йорке после того, как поступила на факультет искусств в престижный университет Parsons.