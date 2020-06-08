2020-06-08T01:21:26+03:00
Звезды

"Ваш парень вас унизил": дочь Ивана Урганта умоляют одуматься

Поклонники переживают за Эрику, как за родную
Ольга ЛИБГАРДТ
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Поклонники переживают за Эрику, как за роднуюПоклонники переживают за Эрику, как за роднуюФото: СОЦСЕТИ
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Дочь Ивана Урганта, кажется, сама не рада, что стала объектом пристального внимания не только своих постоянных подписчиков, но и миллионов русскоязычных пользователей соцсетей. Вторые сутки Эрика Куталия находится в шоке. Она вынуждена блокировать сотни сообщений. Дело в том, что публика искренне переживает за судьбу девушки.

Дочь Ивана Урганта больше года живет в Нью-Йорке. 19-летняя Эрика учится в школе дизайна Parsons на факультете современного искусства и фотографии. Девушка поселилась в общежитии на Манхэттене, с головой погрузившись в студенческую жизнь.Там она познакомился с темнокожим парнем по имени Муса. Между молодыми людьми вспыхнул чувства. Они стали встречаться, публикуя в блогах совместные фото и видео.

Однако последние снимки вызвали скандал. Падчерицу 42-летнего телеведущего, которую он называет своей дочерью и воспитывал, как родную, раскритиковали за поход на митинг в компании своего бойфренда.

Эрика и Муса поддержали тех, кто выступил с лозунгами против расизма. Все бы ничего. Вот только парень держал в руках плакат с оскорбительной надписью в адрес девушек и женщин. Он не стеснялся показывать свое "творчество" всем желающим.

Публика тут же стала оставлять сообщения в блоге девушки с просьбами одуматься. "Эрика, подумайте, каково вашему отцу, маме читать надпись на плакате", "Эрика, не могу не написать... Неужели вы не понимаете, что когда вы идете со своим парнем, и он несет этот плакат, он показывает свое отношение к вам... Неужели это вас не оскорбляет?", "Будучи молоденькой влюбленной девушкой, вы или выдаете желаемое за действительное или видите этот унижающий вас плакат глазами своего парня... Лет через 10 вы повзрослеете и поймете, как ваш парень вас унизил", - пишут взволнованные фолловеры.

Однако Эрика с такими заявлениями категорически не согласна. Она даже написала сообщение, адресованное всем сопереживающим.

В свою очередь бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого обидел. Муса заявил, что никогда не позволял себе неподобающе относиться как к Эрике, так и к ее родным. Он отметил, что не хотел обидеть свою возлюбленную, а надпись на плакате была просто неправильно воспринята. Принял ли извинения Ургант, пока неизвестно.

Напомним, Иван Ургант и Наталья Кикнадзе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. На выпускном вечере он сделал ей предложение. Но поженились и обвенчались они лишь в 2015 году. Шоумен не раз говорил, что души не чает в своих дочках и старается проводить с ними как можно больше времени. Помимо старших детей - Эрики и Нико у телеведущего подрастают 12-летняя Нина, которая названа в честь бабушки Ивана, актрисы Нины Ургант, и четырехлетняя Валерия. Девочку назвали в честь мамы ведущего - Валерии Киселевой.

Падчерица Ивана Урганта принимает участие в протестах в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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