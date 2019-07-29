"Отец принцесс": красавицы-дочки Урганта произвели фурор

Иван Ургант свою личную жизнь держит за семью печатями. Один из самых скрытных артистов практически не дает интервью и крайне редко делится фотографиями близких ему людей. И каково же было удивление поклонников, когда ведущий "Вечернего Урганта" порадовал подписчиков новым снимком своих дочерей.

Иван Ургант разместил в блоге фотоколлаж. На нем предстали три дочери звезды. Снимок шоумен сопроводил отрывком из пьесы Антона Чехова "Три сестры", добавив свои детали.

urgantcom Эрика, Валерия и Нина

"Сестры любят с волнением вспоминать о своем радостном детстве, проведенном в Москве. Их семья уехала из Москвы 29 дней назад, но до сих пор им кажется, что возвращение в этот город изменило бы всю их судьбу, озарив ее новым, светлым смыслом...", - со свойственным ему юмором подписал снимок артист.

Фотография произвела настоящий фурор среди подписчиков. Они хвалят отца семейства за то, что он так трепетно относится к своим девочкам, и восхищаются красотой детей.

"Понимаю как отец трех принцесс! Это не описать, когда у тебя дочки, это волшебно!", "Они такие все красивые", "Одна красивее другой!", "Это семья - прямое доказательство того, что добро есть и оно может победить", "Папины дочки и три сестры", "Глаза умные: сразу видно, хорошие гены. Будьте счастливы!", "Потом у вас будет три зятя, будете их держать в ежовых рукавицах, а внуков сколько!", "Девчонки растут красавицами! Три сестры!", - комментируют поклонники.

Напомним, у 41-летнего Ивана Урганта и 41-летней Натальи Кикнадзе две общие дочки - 11-летняя Нина и 4-летняя Валерия. Супруги также воспитывают 19-летнюю Эрику от первого брака Натальи. Старшая названа в честь бабушки Ивана, актрисы Нины Ургант, а младшая в честь его мамы - Валерии Киселевой.