Орск первым из городов РФ реализовал программу обновления объектов ЖКХ «60+»

Фото: Правительство Оренбургской области

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин во время совещания в формате ВКС отметил, что опыт Оренбургской области в реализации проекта «60+» нужно транслировать в другие регионы.

Рабочее совещание прошло во время запуска после масштабной модернизации котельной № 1 на улице Пионерской в г. Орске. Так промышленная столица Восточного Оренбуржья первой отметила завершение проекта «60+». В пилотную подпрограмму модернизации объектов коммунального хозяйства с износом более 60% помимо Орска также вошли Козьмодемьянск (Республика Марий Эл), Новоалтайск (Алтайский край), Белово (Кемеровская область) и Переславль-Залесский (Ярославская область). по пилотной подпрограмме

Фото: Правительство Оренбургской области

Более 40 лет котельная №1 обеспечивает теплом 12 социальных учреждений и порядка 50-ти многоквартирных домов. Ее реконструировали в рекордно короткие сроки. Котельная стала одним из 9 реконструированных в области объектов. А наш регион – первым, где была реализована программа.

Итоги работы по проекту «60+» в регионе оценил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров. Он доложил об успехе Марату Хуснуллину. Вице-премьер поздравил орчан с повышением качества теплоснабжения и дал старт работе. Губернатор Денис Паслер и Максим Егоров вместе запустили модернизированный объект, нажав кнопку на пульте управления.

- Запуск первого проекта «60+» имеет очень важное значение. Мы в этом году неоднократно докладывали Президенту о том, что есть сложные коммунальные вопросы и надо начинать эту программу. Но вмешался коронавирус: он внес коррективы в бюджет.

Несмотря на это, Президент принял решение выделить деньги. Оренбургский опыт, как пример, будем дальше масштабировать на страну. Сегодня исторический и знаковый день – когда мы делаем первый шаг. Я хочу поблагодарить Дениса Владимировича Паслера лично и всю его команду за то, что в такие короткие сроки они провели серьезную модернизацию и завершили работы к началу отопительного сезона. Уверен, этот пример позволит нам доложить Президенту об успехе программы. А решение острых вопросов износа коммунальной инфраструктуры продолжится на качественно новом уровне, - сказал Марат Хуснуллин.

Фото: Правительство Оренбургской области

- От имени Минстроя хотел бы поблагодарить Дениса Владимировича Паслера! Он лично курировал эту программу. Регион быстро защитил этот пилотный проект. Все объекты реализованы, все работает. Это отличный пример и лучшая практика. Так и нужно работать, - считает Максим Егоров.

- Изношенная инфраструктура – это проблема. Попадание в эту программу – это десятикратный годовой прирост инвестиций в объекты жизнеобеспечения, это снижение потерь, это обеспечение огромного города водой и теплом. Реконструкция котельной обеспечила снижение расходов на газ, энергоэффективность, повысила КПД объекта. Все это влияет на качество энергоснабжения наших жителей, - сказал Денис Паслер.