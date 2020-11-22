Алименты Андрею Аршавину снизили на 200 тысяч рублей: закулисье борьбы за деньги футболиста с Юлией Барановской

Юлия Барановская и Андрей Аршавин заключали мировое соглашение по алиментам — в нем было много нюансов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

39-летний тренер и спортивный комментатор Андрей Аршавин 6 февраля этого года подал исковое заявление к Юлии Барановской, которая воспитывает его сыновей и дочь. Андрей Сергеевич решил снизить размер алиментов. Суд удовлетворил иск в конце текущей недели. Процесс затянулся сначала из-за карантина, затем по причине того, что Аршавин подает налоговые декларации по месту жительства в Санкт-Петербурге (суд шел в Москве), потом заболел адвокат. Почему это решение суда не удивило тех, кто наблюдал за процессом и как адвокаты Юлии Барановской будут бороться за выплаты ее детям?

По мировому соглашению, заключенному еще шесть лет назад, Андрей Аршавин платил несовершеннолетним Артему, Яне и Арсению 50% от своих доходов. За это время Алиса Казьмина (ради нее Аршавин бросил беременную третьим ребенком Барановскую) родила от спортсмена дочь, рассталась с ним и подала на алименты. Таким образом Андрей Аршавин стал платить еще и 1/8 от своих заработков - на четвертого ребенка от Алисы Казьминой. Всего на четверых детей спортсмен платил 62% от доходов.

Адвокат Тимур Матвеев, представляющий интересы телеведущей, объяснил kp.ru как Аршавин обосновал иск: «Теперь он в разводе, поэтому алименты взысканы и на его четвертого ребенка тоже. Он считает, что в силу закона его алименты не должны превышать 50% от заработной платы на всех детей. Но если мы вернемся к исполнительному производству, то в 99-й статье прописано, что в данном случае возможно взыскивать алименты до 70% дохода. Мы считаем, что доход позволяет истцу при нынешнем уровне выплат на всех детей достойно вести свою жизнь. Он никак не ущемлен».

Алиса Казьмина тоже сейчас воюет в суде с экс-мужем. Фото: СОЦСЕТИ

Действительно, как правило, многодетные отцы платят алименты в размере 50% от своих доходов. Но у большинства и доходы иные. Адвокаты Андрея Аршавина подали сведения о доходах с двух его мест работы – это «Зенит» и «Национальная Телевизионная компания». Но у адвокатов то Барановской, то Казьминой периодически возникали предположения, что у мужчины могут быть и другие источники дохода. Но это всего лишь предположения. К примеру, в суде Алиса Казьмина пыталась получить алименты в размере два миллиона рублей в месяц, уповая на то, что жила с Андреем, и знала о его доходах – вот и предположила, что мужчина сможет платить такую сумму. Однако суд не принимает во внимание предположения – лишь документы о доходах. Поэтому дочь Казьминой, как и дети Барановской получали в месяц от 340 тысяч рублей и меньше – в зависимости от доходов отца. Кстати, со второй своей бывшей семьей спортсмен тоже сейчас судится – хочет выселить экс-супругу, свою дочь и двух детей Алисы от другого брака с жилплощади своей семьи в Санкт-Петербурге.

Теперь адвокаты Юлии Барановской будут обжаловать пока еще не вступившее в законную силу решение суда первой инстанции. Пока решение суда не вступит в законную силу, выплаты идут по прежнему мировому соглашению. Удастся ли представителям Юлии Барановской отстоять в суде второй инстанции свою позицию – покажет время.

А мы прикинули на сколько могут снизиться выплаты Андрея Аршавина на трех несовершеннолетних детей. Савеловский суд определил размер алиментов в размере 3/8 от доходов. То есть выплаты могут уменьшится на сумму около 200 тыс. рублей в месяц. На деле цифры, скорее всего, будут немного меньше, так как есть вероятность, что за 2020-й год доходы спортсмена снизились и стали меньше двух миллионов рублей в месяц.

Сколько заработал Андрей Аршавин за 2020-й год пока не известно – данные в налоговую будут поданы только в следующем году. Кстати, в эту пятницу спортсмен впервые неожиданно появился на заседании суда. Не выступал – наблюдал. Приехал из Санкт-Петербурга не ради суда, в Москве у него в эти дни была работа – записи эфиров на телеканале «Матч ТВ». Стоит отметить, что в столице Аршавин бывает по работе не редко.

Разбирательство по поводу алиментов у Андрея Аршавина никогда не были простыми. Шесть лет назад мировое соглашение было подписано со множеством нюансов. К примеру, часть задолженности по алиментам (имеющейся на тот момент) была погашена за счет достигнутых договоренностей по недвижимости. Экс-капитан сборной России по футболу одну из своих квартир в элитном районе Санкт-Петербурга переписал на детей в равных долях. А Юлия Барановская получила от Андрея Сергеевича трешку в Коломягах. В рамках этой же сделки телеведущая переписала свое жилье на Крестовском острове (в счастливые годы совместной жизни подаренное ей спортсменом) на детей в равных долях. Сейчас Юлия Барановская хорошо зарабатывает, живет с детьми в загородном доме в Подмосковье. А алименты поступают на счета детей.