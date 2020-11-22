«Наглая циничная ложь»: Александр Ф. Скляр раскритиковал Стаса Михайлова

Стас Михайлов призвал артистов отказаться от господдержки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Это заявление Стас Михайлов сделал в эфире ток-шоу "60 минут". Он предложил решать проблемы путем цеховой солидарности, а не за счет государства: сотня самых популярных и высокодоходных исполнителей должны создать фонд поддержки своих менее успешных коллег, а также сообщил, что продолжает обеспечивать собственный коллектив даже во время отсутствия концертов. «Не надо драматизировать. Пройдет и это», - считает певец.

По мнению Стаса Михайлова, из-за эпидемии коронавируса и отсутствия концертов и других выступлений с финансовыми проблемами столкнулись только звезды, живущие не по средствам. Он вспомнил, что в годы войны и при Сталине люди ничего для себя не просили.

Его слова одобрили в соцсетях. Многие назвали Михайлова образцом честности, искренности и объективности. На него надо равняться остальным его коллегам.

Но среди артистов выступление Михайлова не нашло такой горячей поддержки. Его резко раскритиковал у себя в Фейсбуке музыкант Александр Ф.Скляр:

«Он... рассказал, что продолжает обеспечивать собственный коллектив даже во время отсутствия концертов. Наглая циничная ложь! За всё время пандемии этот субъект ни копейкой не помог своим музыкантам, бросив их на произвол судьбы».