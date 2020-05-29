Обедневшие звезды обратились за МРОТ: Киркоров, Басков и Валерия ждут денег, а Боне и Волочковой помешали долги

На помощь из бюджета могут рассчитывать не только рядовые владельцы кафе да турфирм - пострадали от карантина и знаменитости. Гастроли и корпоративы отменены, а на видеопоздравлениях много не заработаешь. Вот и обращаются артисты всех мастей в налоговую службу за обещанными государством субсидиями в размере МРОТ. У большинства звезд свои ИП численностью до 15 сотрудников - на каждого из них в месяц положено 12 300 рублей. Платят деньги в том случае, если соблюдены три главных условия: фирма относится к пострадавшей отрасли, на 1 апреля в ней сохранилось не менее 90% персонала, полностью уплачены налоги и другие обязательные взносы.

"Комсомолка" заглянула на сайт ФНС и выяснила, кто из звезд шоу-бизнеса попросил о выплатах в размере минимальной оплаты труда.

Николай Басков, зарегистрировавший свое ИП в 2004 году по направлению "Деятельность в области исполнительских искусств" (именно такая классификация у большинства артистов-предпринимателей) подал заявление на МРОТ 8 мая. Сотрудников "натуральный блондин" сохранил, банковский счет указал верный, а значит, имеет все шансы на субсидию. Сейчас его заявление в статусе проверки данных.

Заклятый друг Баскова Филипп Киркоров как артист-предприниматель в налоговую не обращался, хотя имеет на это право. Кроме того, у певца есть два ООО - "Филипп Киркоров Корпорейшн" и "Филипп Киркоров Продакшн", но они не проходят по финансовым показателям: у каждой конторы выявлена недоимка по налогам и прочим платежам на сумму более 3000 рублей. Единственная компания поп-короля, которая обратилась за МРОТ - торгующая одеждой фирма "Филл ФО Ю". От нее заявление поступило аж два раза 4 мая и тоже сейчас находится в обработке.

Певица Валерия попросила о выплатах 28 мая и тоже ждет решения налоговой. Предварительно, как и Баскову с Киркоровым, субсидия ей одобрена: долгов нет, персонал на месте, все данные заполнены верно. Кроме того, Валерия и ее муж-продюсер Иосиф Пригожин являются учредителями ООО "Гуд Фуд Стайл" (ресторанный бизнес и доставка продуктов): эта компания обратилась за помощью, но не прошла проверку из-за сокращения персонала. А вот как продюсер Пригожин выплаты не оформлял, хотя его профессия тоже в списке пострадавших от "коронакризиса".

Певица Валерия попросила о выплатах 28 мая и тоже ждет решения налоговойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наш единственный победитель "Евровидения" Дима Билан оформил заявление на МРОТ 18 мая, прошел проверку и теперь рассчитывает на субсидию. Аналогичная ситуация у дважды бронзового призера евросмотра Сергея Лазарева - как артист, он ждет решения налоговой, а вот другое предприятие певца - "Пудель-Штрудель", торгующее товарами для животных, в пострадавшие отрасли не входит.

Кроме того, прошли проверку и получили предварительное одобрение на МРОТ актеры Чулпан Хаматова и Сергей Жигунов, а также продюсер Яна Рудковская - она попросила о выплате дважды: как ИП и как ООО.

Другим звездам повезло меньше: налоговики уже отказали Григорию Лепсу из-за сокращения сотрудников, Леониду Агутину и Анжелике Варум, а также Льву Лещенко. Народный артист пытался получить деньги на свой культурный фонд, но оказалось, что его предприятие не относится к пострадавшим.

Яна Рудковская попросила о выплате дваждыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кому хватает денег

Предварительно имеют право на субсидию, но не подавали заявление: Ирина Аллегрова, Надежда Бабкина и Евгений Гор, Ксения Бородина, Ольга Бузова, Полина Гагарина, Светлана Лобода, Сергей Шнуров, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Валерий Леонтьев, Бари Алибасов.

Могли бы попросить субсидию, если бы не долги по налогам: Виктория Боня, Анастасия Волочкова, Оксана Самойлова и Стас Пьеха.

Не имеют права на субсидию (их ИП не относятся к пострадавшим отраслям): Пелагея, Настя Ивлеева и Наталья Сенчукова - у нее судоходная компания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Голодный год шоу-бизнеса: мировых звезд в России не увидим, а на смену корпоративам пришли видеооткрытки

Эксперт рассказал kp.ru, как главные по зрелищам приспосабливаются к новым коронавирусным реалиям (подробности).