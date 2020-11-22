Коллеги Армена Джигарханяна опровергают слухи о его повторном браке

Армен Джигарханян. Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

В Сети постоянно возникают слухи о повторном браке Армена Джигарханяна. Мол, перед смертью 85-летний народный артист снова женился на своей бывшей - на Татьяне Власовой. Татьяна Сергеевна его вторая супруга, с которой Джигарханян развелся в 2015 году и женился на Виталине Цымбалюк-Романовской. Потом со скандалом развелся и с Виталиной. И снова якобы зарегистрировал брак с Власовой.

Эту иррациональную модель придумал продюсер Марк Рудинштейн: "С Власовой они помирились, снова полюбили друг друга и поэтому рядом с ним была жена", - говорил Рудинштейн, как будто речь идет о молодых людях: поссорились-помирились, а потом снова поссорились.

Однако друг Джигарханяна Артур Согомонян сообщил kp.ru, что последний год 85-летний Армен Джигарханян очень плохо себя чувствовал, болел и ему было не до женитьбы, хотя, действительно, Татьяна Сергеевна прилетела из Америки и жила с ним в одной квартире. Но, кроме нее, рядом была и сиделка и еще один человек, который помогал ухаживать за Джигарханяном.

Эту же информацию подтвердили в театре, которым руководил народный артист. Ничего о его женитьбе на Татьяне Власовой им неизвестно.

Актер ушел из жизни 14 ноября. Его наследником должен стать пасынок Степан.

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