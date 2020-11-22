США вышли из Договора по открытому небу: какие последствия могут быть для мира и для России

Договор по открытому небу – многостороннее международное соглашение, разрешающее полеты самолетов в воздушном пространстве стран-подписантов. Фото: REUTERS

ДЕМАРШ ВАШИНГТОНА

В мае США объявили, что Договор более не отвечает их национальным интересам. А сейчас официально вышли из него. И какие же последствия могут быть для мира и для России? Тут, пожалуй, надо прежде всего напомнить читателям суть договора и то, что подвигло американцев на этот демарш.

Договор по открытому небу – многостороннее международное соглашение, разрешающее полеты самолетов в воздушном пространстве стран-подписантов.

Документ подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Цель - укрепление доверия между государствами в области контроля над вооружениями.

В соответствии с Договором, государства, подписавшие его (а их было 34), обязались предоставлять возможность другим участникам совершать наблюдательные полёты (инспекции) над своей территорией. Делается это на основании запроса и в рамках установленных квот. В частности, над территориями РФ и США можно было проводить не более 42 наблюдательных полетов в год,

Участники Договора в своих интересах могут использовать различную аппаратуру наблюдения: оптические панорамные и кадровые фотоаппараты, радиолокационные станции бокового обзора, инфракрасные устройства.

АМЕРИКАНСКИЕ КАПРИЗЫ

Вот из-за этой аппаратуры американцы и начали капризничать, подозревая россиян в том, что они с неба видят на территории США больше положенного. Россия предоставила возможность всем участникам Договора осмотреть аппаратуру и ни у кого не возникло никаких претензий. Кроме американцев: они с шизофреническим упорством продолжали бездоказательно твердить, что «русские все равно химичат». Дальше – больше. США перестали предоставлять россиянам возможность осматривать с воздуха интересующие их районы. Например, над Аляской. Москва сделала «ответку» - совершенно симметричным образом не разрешила американцам летать над Калининградской областью и другими приграничными регионами.

Но дальше всех в «эксклюзивном маразме» пошел помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Он на полном серьезе заявил, что Россия в рамках Договора по открытому небу… следила за президентом США Дональдом Трампом. По его словам, россияне летали над Белым домом, а также над гольф-клубом Трампа, они отслеживали, где может находиться президент». После этого Вашингтон и вообще «закусил удила» и объявил, что намерен выйти из Договора. А на днях это уже стало фактом.

МОСКВА СОЖАЛЕЕТ

Ну а что Москва? Она на ход американцев ответила ритуальным сожалением.

И Кремль, и МИД уже не раз заявляли, что останутся в Договоре. Но при двух принципиальных условиях. Первое: европейские страны — участницы договора, должны дать письменные гарантии, что они не будут передавать США информацию, собранную ими при полетах над российской территорией. Второе: европейцы должны письменно заверить Москву, что не будут запрещать российским самолетам инспектировать расположенные на территории их стран американские военные объекты.

Первое условие представляется мне сомнительным (даже несерьезным). Ибо нет и не может быть такого механизма контроля, который не позволял бы европейским (особенно натовским) участникам Договора, «носить в клювике» развединформацию в США. Тем более, что это уже наработанная многими десятилетиями практика.

Что касается второго условия, то вряд ли все европейские союзники США в Европе дружно и смиренно примут его. Американцы с хрустом выкрутят им руки и застращают санкциями.

Вашингтон уже сейчас требует отказывать РФ в запросах проводить наблюдательные миссии над американскими военными объектами на территории третьих стран.

Тут, думаю, надо ожидать и другое: есть целый ряд стран НАТО, которые давно демонстрируют раболепие перед США, - скажем, Польша, Бельгия, Литва, Латвия, Эстония и другие. Нельзя исключать, что они, «задрав штаны», побегут следом за американцами из Договора. И тогда он вообще развалится. А это значит, что мир потеряет еще один канал доверия, «инструмент» взаимного контроля над вооружениями.

Американцы, как известно, по этой части уже многое сделали: они вышли из Договора не только по Открытому небу, но и по ПРО, и по ракетам средней и меньшей дальности, они отказываются пролонгировать договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Ну прямо «ударники» в разрушении как мировой, так и европейской системы безопасности. Есть у американских политиков и генералов одна странная «болезнь»: как только тот или иной военный договор вынуждает их быть на равных с другими странами, они тут же начинают вопить об угрозе их национальной безопасности США и выдвигать ультиматумы.

НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО

Россия ничего не теряет, кроме возможности присматривать с неба за интересующими ее военными районами США. Но степень российско-американской прозрачности по части взаимного «воздушного» контроля вооружений, конечно же, упала до ноля. А заодно и уровень доверия, который «работал» почти 20 лет. Теперь и американцам, и россиянам придется компенсировать недостаток информации за счет своих космических, радиотехнических, легальных и нелегальных разведок.

Но не все еще потеряно. Даже самые надежные союзники США по НАТО – Германия, Франция, Великобритания, Италия и другие уже заявили, что остаются верным Договору. Во всяком случае – пока.

Нельзя исключать, что демократ Джозеф Байден, одержавший (по данным американских СМИ), победу на президентских выборах в США, вернет свою страну в Договор. Тем более, что в период избирательной кампании он назвал решение Трампа выйти из Договора близоруким и добавил, что это усилит напряженность между Западом и Россией, а также повысит опасность конфликта. Мы много раз слышали здравые слова от президентов США. Правда, они не всегда подкреплялись здравыми делами…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США вышли из Договора по открытому небу: что это значит и какие будут последствия

Истекли полгода, который были у властей страны, чтобы передумать выходить из договора 1992 года (подробности)