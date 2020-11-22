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Политика

Белый дом подтвердил выход США из Договора по открытому небу

Американские власти заявили, что Россия якобы нарушала соглашение
Ксения АНУФРИЕВА
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Белый дом подтвердил выход США их Договора по открытому небу

Белый дом подтвердил выход США их Договора по открытому небу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белый дом подтвердил, что США больше не являются участником Договора по открытому небу. В администрации американского президента заявили, что Россия якобы нарушала соглашение, а сам ДОН устарел.

- Прошло полгода с того момента, как США уведомили о выходе из договора. Мы больше не являемся стороной этого соглашения, которое Россия в течение лет грубо нарушала. Белый дом считает ДОН устаревшим, он приносит пользу лишь противникам США, - сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, чьи слова приводятся в Twitter Совета национальной безопасности.

Напомним, что с сегодняшнего дня США официально перестали быть частью Договора по открытом небу, которые был подписан еще в 1992 году. Документ является одной из мер по укреплению доверия между странами, после выхода из него Штатов в договоре остались 34 государства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва сожалеет о данном решении американской стороны и считает, что выход США из соглашения делает этот договор далее нежизнеспособным.

В МИД России при этом заявили, что будут добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств.

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