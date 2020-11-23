Павел Прилучный после нападения поделился видео из больницы

Актер Павел Прилучный. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

После новостей о госпитализации звезды сериала "Мажор" его поклонники гадают, что же случилось на самом деле. Пока известно только одно: актер находится в столичной клинике имени Пирогова с проломленным черепом и сломанной лицевой костью. А вот как так вышло - вопрос открытый.

Последние несколько дней Прилучный провел в Калининграде: в самом западном регионе страны он снимался в продолжении сериала "В клетке". Ничто не предвещало беды: артист делился в Инстаграме кадрами со съемок (часть из которых по сюжету проходила на кладбище) и фотографиями с красавицей-партнершей. "Осторожно! Сейчас все будут писать, что это ваша новая пассия", - шутили подписчики.

По одной из версий, травмы Павел получил в Калининграде, прямо перед посадкой на самолет до Москвы. В полете, мол, ему стало плохо и сразу по прибытии актер был госпитализирован. По другой версии, голову Прилучный проломил уже в столице.

Главный вопрос ЧП - сам ли ударился Павел или ему "помогли". Но и здесь ясности нет. Якобы при госпитализации звезда "Мажора" сообщил врачам, что упал. Другие же источники уверяют: травмы - криминальные, на Прилучного было совершено нападение. Так или иначе, этой темной историей уже занялись правоохранительные органы: полиция проводит проверку.

Между тем, сам Павел и его помощники на звонки прессы не отвечают. Не берут трубку ни его экс-жена Агата Муцениеце, ни партнеры по сериалу. Режиссер Сергей Пикалов, услышав, что речь о Прилучном, сразу нажал "отбой". А друг пострадавшего, актер Александр Соколовский заявил "КП", что ему об инциденте ничего не известно.

Актер Александр Соколовский. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Тем временем, сам Павел, судя по всему, чувствует себя сносно. В своем Инстаграме он поделился видео из окна больничной палаты.

- Какая красота, - прокомментировал артист виды сияющей огнями вечерней Москвы.

Напомним, это уже не первое странное происшествие с Павлом Прилучным. В прошлом году актер заночевал в чужой машине - видео, на котором изумленная хозяйка пытается выдворить незваного гостя, тут же попало в Сеть. Инцидент урегулировали мирно, но что это было, так никто и не понял.