Прилучный пришел в себя после ночевки в чужой машине

Помощница Павла Прилучного объяснила неприятный инцидент с актером, который заночевал в чужой машине и отказывался покидать свое временное убежище. По словам представительницы звезды сериала "Мажор" Виктории Андрейчиковой, курьезную ситуацию удалось урегулировать без вмешательства полиции.

"Сейчас, к счастью соседей и своему собственному, Павел Прилучный уже пришел в себя и смеется над произошедшим", - рассказала представительница актера Виктория Андрейчикова.

Она отметила, что полицию никто не вызывал. "Конфликтную, а точнее просто курьезную ситуацию удалось урегулировать на месте. Над произошедшим все только посмеялись. Павел чувствует себя хорошо", - цитирует помощницу актера сайт МК.RU.

Виктория также рассказала, что в настоящее время Павел готовит к выходу свой новый проект, который является его продюсерским дебютом. "Он лично принимает участие на всех стадиях производства. К примеру, последние три дня Павел провел практически без сна на монтаже первых серий «В Клетке», которые выйдут уже в июне. Это и повело за собой ситуацию, которую мы все могли наблюдать на видео", - написала девушка в блоге.

Павел Прилучный переночевал в чужой машине.Звезда "Мажора" затруднился ответить на вопрос, каким образом он в нее попал

Она попросила с пониманием отнестись к произошедшему и попросила не искать драму там, где ее нет. "Продюсеры проекта и Павел лично хотели бы не только извиниться перед хозяйкой авто за предоставленные неудобства, но также и поблагодарить за недолгий, но такой нужный и здоровый сон ключевого участника проекта «В Клетке»", - резюмировала помощница Павла Прилучного.

Как писал сайт kp.ru, утро вторника, 14 мая, у актера Павла Прилучного не задалось. Один из самых рейтинговых российских актеров проснулся в салоне чужого автомобиля под возмущенные комментарии его владелицы. Ранним утром женщина спустилась во двор к своей машине. Какого же было ее удивление, когда, открыв дверь иномарки, она увидела в салоне мирно спящего Павла. Прилучный уходить не спешил.

На вопрос, как ему удалось проникнуть в салон, он загадочно ответил: "Как-то можно, вероятно". При этом артист начал неспешно обуваться и пытался отчистить грязь со спортивных штанов. Все действо женщина снимала на видео.

"Ты ходил проверял, какая из тачек открыта или что? Я не понимаю, как можно было попасть в закрытую тачку", - негодовала хозяйка машины. Заспанная звезда сериала "Мажор" парировала: "Согласен, так себе место".