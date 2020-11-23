«Я заморозила свои яйцеклетки. Теперь беру паузу – выбрать самца»: Анна Семенович прислушалась к совету доктора

Анна Семенович Фото: Иван МАКЕЕВ

40-летняя певица Анна Семенович чаще всего в интервью и частных разговорах слышит вопросы: почему еще не вышла замуж и не родила? «Даже если вам немного за тридцать, есть надежда выйти замуж за принца» - пела Верка Сердючка. Аня решила не надеяться на принцев, поэтому прошла процедуру, которую нерожавшим обеспеченным женщинам все чаще предлагают репродуктологи.

Недавно певица по совету доктора решилась заморозить свои яйцеклетки – это позволит ей стать мамой даже спустя время в более зрелом возрасте. Семенович перед процедурой прошла полное обследование, убедилась – со здоровьем все в порядке: «Так как была гормональная стимуляция – проверилась полностью». Анна говорит, что у нее хороший гормональный фон, но она никогда не была беременна, так как всегда предохранялась. О доноре спермы звезда пока не думала – надеется встретить достойного мужчину.

Анна Семенович решилась рассказать о том, как заботиться о своем будущем, в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube: «Я заморозила свои яйцеклетки и теперь я спокойна. Сделала это один раз и сделаю еще раз чуть попозже – после нового года. Я как-то выдохнула. На меня так давит социум – когда же ты родишь, почему ты не рожаешь. Честно хочу сказать: я считаю, что созрела к появлению детей только сейчас. После спорта я и так детства не видела, жила в каком-то стрессе, у меня глаз дергался от стресса после фигурного катания. У спортсменов нет детства, их надо восстанавливать психологически, выводить из состояния постоянного стресса. Так я жила 18 лет… Потом пошла карьера, «Блестящие»… Что бы я тогда дала ребенку? Я так долго зрела. Проработала себя, свою голову, теперь знаю, как объяснить ребенку что-то, читаю психологические книги. Я готовлю себя, чтобы стать достойной классной матерью. Я этого очень хочу. Я хочу родить ребенка от такого же осознанного папы, как и я. Который будет такой же зрелый, будет хотеть этого ребенка. Который будет иметь возможность воспитывать ребенка – должен быть капитал за плечами. Я себя обезопасила, заморозив яйцеклетки. Теперь я беру паузу, чтобы посмотреть, от кого я хочу произвести потомство. Выбрать самца».

Поведала Анна Семенович и о том, что переболела коронавирусом дома в легкой форме – первые два теста артистки были отрицательными, но потеря обоняния заставила ее сдать третий тест. Он оказался положительным. Анна говорит: «Я две недели как порядочный человек просидела дома. Дней пять состояние было, как немножко с похмелья. У меня поменялся вкус – хотелось есть того, что вообще никогда не ела. Хотелось чего-то очень острого, хотелось чего-то очень соленого. Я каждое утро жарила себе яичницу. Вообще не ем ее – люблю омлет или вареные яйца. Набрала три килограмма за 2 недели».

Сейчас Анна Семенович в отличной форме и готовится к очередной заморозке яйцеклеток. Такая процедура стоит около 80 тысяч рублей.

Справка "КП":

Криоконсервация – метод заморозки и хранения клеток человека с возможностью полного восстановления их биологических функций после разморозки. Криоконсервация в репродуктологии – сохранение сперматозоидов, яйцеклеток и эмбрионов для применения в программе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Перенос эмбрионов после криоконсервации приводит к наступлению беременности почти с той же высокой вероятностью, что и в рамках «обычного» цикла ЭКО.