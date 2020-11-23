Обама поделился своими мыслями о Байдене

По мнению экс-президента США, Байден «лишен фильтров», но честен Фото: REUTERS

В только что вышедшем первом томе мемуаров 44-го президента США Барака Обамы «Земля обетованная» кроме прочего дается характеристика нынешнему главному кандидату на пост главы Белого дома Джо Байдену. А также объясняется решение Обамы назначить Байдена на должность вице-президента.

Главным плюсом, который Обама увидел в Байдене, было то, что последний «не раздражал республиканцев». Именно этот факт склонил президента остановить свой выбор на немолодом сенаторе.

- Одной из причин, по которой я выбрал Джо в качестве посредника – в дополнение к его опыту работы в Сенате и законодательной проницательности – было мое понимание того, что, по мнению [Митча] МакКоннелла, переговоры с таким вице-президентом не раздражали бы республиканскую базу так, как ее могло бы разозлить любое проявление сотрудничества с (черным, мусульманским социалистом) Обамой, – написано в мемуарах Обамы.

Кроме того, автор отмечает, что Байдену свойственно говорить то, что приходит ему в голову, причем это далеко не всегда удачный опыт.

- Отсутствие фильтров периодически доставляло ему неприятности, например, когда во время праймериз он назвал меня «красноречивым, умным, чистым и симпатичным парнем». Эта фраза, несомненно, предполагала комплимент, но некоторые интерпретировали ее как предполагающую то, что такие черты чернокожего мужчины заслуживают внимания, – пишет Обама.

Взвесив все за и против, 44-й президент США пришел к выводу, что сильные стороны Байдена перевешивают его периодические «ляпы» и предложил ему пост вице-президента.

По словам Обамы, порадовал его и тот факт, что Байден, несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в возрасте, был «более чем готов» занять место президента, если бы с тем что-то случилось.

В то же время, между политиками бывали и разногласия, так, например, Обама вспоминает, что Байден советовал ему не принимать положительного решения по вопросу наращивания войск в Афганистане. Однако сам темнокожий президент списал осторожность своего помощника на то, что он в свое время обжегся на войне в Ираке.

В своих мемуарах Обама, конечно же, не упустил возможности поделиться своим видением «феномена Трампа». По его словам, во всем виноват цвет кожи, поскольку миллионы американцев были обеспокоены нахождением темнокожего на посту президента.

- Кажется, что само мое присутствие в Белом доме вызывало глубокую панику, ощущение того, что естественный порядок был нарушен. Дональд Трамп это понял и использовал, – говорится в книге.

Комментарий эксперта:

Как заявил в эфире радио «Комсомольская правда» политолог, американист Дмитрий Дробницкий, речь идет исключительно о субъективном видении Барака Обамы.

– Это не глубоко прочувствованное мнение, сколько то, каким он рисовал мир для других, как публичная фигура, как политик. Барак Обама в представлении многих медийных корпораций – «Гарвардский мальчик». То, что он был первый темнокожий президент, всем было плевать. Этот факт нужен был для электората, для Гарлема. А то, что это «Гарвардский мальчик», выкормленный глобальным интеллектуальным классом, который читает всем лекции о том, как должен быть устроен мир – это представляло фигуру явления.

«Проект Обама» – это построение либерал-глобалистского мира, который можно заполучить через обаяние. Первый срок Обамы – попытка всех уговорить встроиться в глобализацию через обаяние. Но через обаяние не получилось.

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